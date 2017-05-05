كشفت الفنانة ندى الريحان لـ"الشروق"، أنها تمتلك في أرشيفها الخاص الكثير من "الفيديوهات" النادرة التي قررت أن تفرج عنها أخيرا.. جاء هذا الكلام بعد الفيديو النادر الذي أطلقته "الريحان" قبل يومين عبر صفحتها الخاصة على "فايسبوك"، ويعود لإحدى "البروفات" التي يظهر فيها الموسيقار الراحل شريف قرطبي خلال تدريبه الفرقة الموسيقية على نشيد "الصومام" الذي سبق وقدمته المرحومة وردة الجزائرية.
وجاء في منشور ندى الذي لقي تفاعلا كبيرا: "لقيته البارح في الأرشيف.. فيديو نادر للأستاذ الراحل الموسيقار الغالي شريف قرطبي، صاحب نشيد "من أجلك عشنا يا وطني"، ونشيد "الصومام" للراحلة وردة الجزائرية.. هذا المقطع كان من بروفة نشيد "الصومام" الذي غنيته.. وهذا المقطع بالذات الذي يغنيه بصوته كانت وردة الله يرحمها لم تغنيه فغنيته أنا بصوتي، وكانت البروفة في "الأوديتوريوم"ب دار الإذاعة في ذكرى 20 أوت.. الله يرحمك يا غالي ويرحم أيام الفن الأصيل".
وأضافت ندى لـ"الشروق" أنها اعتادت على تصوير جميع البروفات التي تقوم بها، وأن هذا الفيديو واحد منها: "أذكر أنني صوّرت هذا الفيديو كي أحفظ النشيد، وهذا المقطع (يا وطن السلام والمعاني) لم تغنيه الراحلة وردة. كما أن الكثيرين لا يعلمون أن النشيد هو من كلمات مصطفى تومي -عم الوزيرة الأسبق للثقافة خليدة تومي-".
مضيفة: "حسب ما أخبرني به الموسيقار شريف قرطبي، فإن الفنانة وردة لم تتمكن من حفظ هذا المقطع بسبب ضيق الوقت.. ففضلت مع الفرقة الماسية والجوق الموسيقي الجزائري أنداك، أداء المقاطع التي تلي المقطع الذي أديته، والذي أعتبره شرفا كبيرا خصني به شريف قرطبي الذي اعتبره بمثابة والدي الروحي".
وعلى ذكر الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، كشفت مُحدثة "الشروق" عن مشاركتها في حفل تكريم "أميرة الطرب العربي" الذي سيبثه التلفزيون الجزائري سهرة هذا الأربعاء بمناسبة ذكرى رحيلها الخامسة، حـيث ستؤدي ندى وطنيات وردة "من بعيد" (المقطع 1 و2) ومقطع من رائعة "عيد الكرامة" (كوبليه عاشت بلدي الجميلة عاشت).
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هذا ما قالته ندى الريحان عن "الفيديو" النادر الذي صوّر لشريف قرطبي:
لهذا السبب لم تغني وردة مقطع "يا وطن السلام والمعاني"..
رابح. ع
كشفت الفنانة ندى الريحان لـ"الشروق"، أنها تمتلك في أرشيفها الخاص الكثير من "الفيديوهات" النادرة التي قررت أن تفرج عنها أخيرا.. جاء هذا الكلام بعد الفيديو النادر الذي أطلقته "الريحان" قبل يومين عبر صفحتها الخاصة على "فايسبوك"، ويعود لإحدى "البروفات" التي يظهر فيها الموسيقار الراحل شريف قرطبي خلال تدريبه الفرقة الموسيقية على نشيد "الصومام" الذي سبق وقدمته المرحومة وردة الجزائرية.
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لهذا السبب لم تغني وردة مقطع "يا وطن السلام والمعاني"..
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وجاء في منشور ندى الذي لقي تفاعلا كبيرا: "لقيته البارح في الأرشيف.. فيديو نادر للأستاذ الراحل الموسيقار الغالي شريف قرطبي، صاحب نشيد "من أجلك عشنا يا وطني"، ونشيد "الصومام" للراحلة وردة الجزائرية.. هذا المقطع كان من بروفة نشيد "الصومام" الذي غنيته.. وهذا المقطع بالذات الذي يغنيه بصوته كانت وردة الله يرحمها لم تغنيه فغنيته أنا بصوتي، وكانت البروفة في "الأوديتوريوم"ب دار الإذاعة في ذكرى 20 أوت.. الله يرحمك يا غالي ويرحم أيام الفن الأصيل".
وأضافت ندى لـ"الشروق" أنها اعتادت على تصوير جميع البروفات التي تقوم بها، وأن هذا الفيديو واحد منها: "أذكر أنني صوّرت هذا الفيديو كي أحفظ النشيد، وهذا المقطع (يا وطن السلام والمعاني) لم تغنيه الراحلة وردة. كما أن الكثيرين لا يعلمون أن النشيد هو من كلمات مصطفى تومي -عم الوزيرة الأسبق للثقافة خليدة تومي-".
مضيفة: "حسب ما أخبرني به الموسيقار شريف قرطبي، فإن الفنانة وردة لم تتمكن من حفظ هذا المقطع بسبب ضيق الوقت.. ففضلت مع الفرقة الماسية والجوق الموسيقي الجزائري أنداك، أداء المقاطع التي تلي المقطع الذي أديته، والذي أعتبره شرفا كبيرا خصني به شريف قرطبي الذي اعتبره بمثابة والدي الروحي".
وعلى ذكر الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، كشفت مُحدثة "الشروق" عن مشاركتها في حفل تكريم "أميرة الطرب العربي" الذي سيبثه التلفزيون الجزائري سهرة هذا الأربعاء بمناسبة ذكرى رحيلها الخامسة، حـيث ستؤدي ندى وطنيات وردة "من بعيد" (المقطع 1 و2) ومقطع من رائعة "عيد الكرامة" (كوبليه عاشت بلدي الجميلة عاشت).