في انتظار مفاجأة أخرى على شاشة "الشروق العامة".. وعبر "سي بي سي بنة".. جعفر مشرنن يعود بالـ"الكلمة" ويدافع عن "صنعة زمان"!

يعود الممثل الكوميدي الشاب جعفر مشرنن بشكل جديد في رمضان عبر شاشة "سي بي سي بنة" التابعة لمجمّع الشروق، وذلك من خلال برنامجين دفعة واحدة، يتعلق الأول بالأمثال الشعبية، والثاني بالصناعات التقليدية، والمفاجأة الثانية أن عودة جعفر سيوقّعها رفقة الممثل الكوميدي أمين عبدلي المعروف بدور هتلر، وجملة "لا أستطيع"!

جعفر مشرنن الذي عرفه الجمهور من خلال سكاتشات ولوحات كوميدية عديدة، أبرزها في برنامج "المنشار"، سيقدم في رمضان سلسلة تحت عنوان "الحكمة" والتي تعرض في كل حلقة "مثلا شعبيا" وتسأل المشاهدين عن تفسيره وأصوله، علما أن جعفر ومن خلال حديثه للشروق قال إن "الحكمة" جاء لحفظ التراث الشعبي الزاخر بالأمثال، ومن المفترض أن يبدأ عرض الحلقات قبل رمضان بفترة قصيرة على شاشة "بنة"، ثم تستمر في الشهر الفضيل، علما أن اسمه "الحكمة" قد يتغير إلى "كلام صواب" باقتراح من مدير الإنتاج تومي عياد الأحمدي، وقد ساهم في الحلقات العديد من الممثلين أبرزهم أمين عبدلي، زيادة على انتقال فريق البرنامج إلى كثير من الولايات والمدن، أبرزها العاصمة، البليدة، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس وغيرها..

وبخصوص البرنامج الرمضاني الثاني، أكد محدثنا أنه لا يتعلق هذه المرة بسلسلة كوميدية وإنما ببرنامج يُعنى بالصناعات التقليدية المندثرة أو المهددة بالضياع، وعنوانه "صنعة زمان"، حيث يتطرق لمختلف تلك الصناعات وأبرزها: الزربية، الصوف، الحنّة، الشدّة التلمسانية، الكاراكو.. وغيرها، وقد فاجأنا جعفر المعروف بأنه كوميدي و"مقلد بارع" حين قال: "صنعة زمان"، ليس كوميديا "ولكنه يقدم في طبق خفيف وبعيدا عن الرسميات واللغة القديمة التي ملّ منها المشاهدون"!

جعفر استغل الفرصة لشكر المدير العام للشروق، علي فضيل، قائلا إنه سعيد بمنحه تلك الفرصة من أجل العمل، وأيضا تومي عياد الأحمدي الذي دعمه كثيرا، قبل أن يعد جمهوره بكثير من المفاجآت السارة، ليس عبر "سي بي سي بنة" فقط وإنما أيضا عبر "الشروق العامة" ببرنامج فضل تأخير الكشف عنه إلى حين وضع آخر الرتوش واللمسات!!