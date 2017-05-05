طالب العشرات من متقاعدي ومشطوبي الجيش الوطني الشعبي، رفقة المعطوبين وأرامل شهداء الجيش، صباح الأربعاء، خلال اعتصام بجوار ملعب مدينة تيارت، بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وبالأخص ما نصت عليه التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في جويلية 2014، التي تحدد الامتيازات التي تستفيد منها الشرائح المحتجة.
وحسب بيان صادر عن المكتب الولائي للمتقاعدين والمشطوبين، فإن مطالب المعتصمين تتلخَّص في ضرورة تمكينهم من سكنات اجتماعية أو قطع أرض للبناء مع تمكينهم من رخص استغلال سيارات الأجرة ومساعدات مالية لأغراض الزواج والحج. وكان البيان قد تحدث عن برمجة مسيرة، لكن يبدو أن المنظّمين اكتفوا بالاعتصام لتبليغ مطالبهم.
كما أقدم أمس العشرات من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي في ثنية العابد بولاية باتنة على شن حركة احتجاجية، حيث تجمهروا بالطريق العام في منطقة ذراع الطاقة ورفعوا جملة من المطلب تتعلق بتحسين ظروفهم الاجتماعية من منطلق أنهم فئة قدمت الكثير من التضحيات لهذا الوطن وعانت ويلات العشرية السوداء، "لكنها تعيش ظروفا اجتماعية صعبة"، حسب تعبير المحتجين. ويأتي هذا الاحتجاج تمهيدا للمشاركة في الاحتجاج الوطني الذي سينظم خلال الشهر الجاري.
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متقاعدون من الجيش يخرجون إلى الشارع بتيارت وباتنة
س. ب/ ط. حليسي
طالب العشرات من متقاعدي ومشطوبي الجيش الوطني الشعبي، رفقة المعطوبين وأرامل شهداء الجيش، صباح الأربعاء، خلال اعتصام بجوار ملعب مدينة تيارت، بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وبالأخص ما نصت عليه التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في جويلية 2014، التي تحدد الامتيازات التي تستفيد منها الشرائح المحتجة.
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وحسب بيان صادر عن المكتب الولائي للمتقاعدين والمشطوبين، فإن مطالب المعتصمين تتلخَّص في ضرورة تمكينهم من سكنات اجتماعية أو قطع أرض للبناء مع تمكينهم من رخص استغلال سيارات الأجرة ومساعدات مالية لأغراض الزواج والحج. وكان البيان قد تحدث عن برمجة مسيرة، لكن يبدو أن المنظّمين اكتفوا بالاعتصام لتبليغ مطالبهم.
كما أقدم أمس العشرات من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي في ثنية العابد بولاية باتنة على شن حركة احتجاجية، حيث تجمهروا بالطريق العام في منطقة ذراع الطاقة ورفعوا جملة من المطلب تتعلق بتحسين ظروفهم الاجتماعية من منطلق أنهم فئة قدمت الكثير من التضحيات لهذا الوطن وعانت ويلات العشرية السوداء، "لكنها تعيش ظروفا اجتماعية صعبة"، حسب تعبير المحتجين. ويأتي هذا الاحتجاج تمهيدا للمشاركة في الاحتجاج الوطني الذي سينظم خلال الشهر الجاري.