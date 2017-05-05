سلطت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة نافذة بقيمة 500 ألف دج، في حق كهلين في العقد الخامس من عمريهما، على خلفية تورطهما في ترويج المخدرات بين الشباب ومرتادي حديقة التسلية ببن عكنون بالعاصمة، وذلك بعدما كانت تتهددهما عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وفقا للالتماسات النيابة السابقة..
قضية الحال تم معالجتها من طرف مصالح الأمن بالعاصمة، بعد توقيف مسبوق داخل الحديقة الإفريقية ببن عكنون بالعاصمة، وبحوزته نحو 200 غرام من القنب الهندي، كان يقوم بترويجها وسط مرتادي الحديقة، بعيدا عن عناصر الأمن، إلا أن ورود معلومات للمصالح المختصة أدى إلى القبض عليه، حيث اعترف بأنه متعود على اقتنائها من شخص آخر، بغرض ترويجها داخل حديقة الحيوانات والتسلية ببن عكنون.
واتفق المعني مع ذات المصالح للإيقاع بممونه، حيث طلب منه تزويده بكمية من المخدرات وضرب له موعدا بمكان ما، أين تمّ توقيفه متلبسا بحمل نصف كيلوغرام من المخدرات، في شكل خمس صفائح على متن سيارته، ليعترف في محاضر رسمية بأنه الممون الرئيسي للمتهم الأول.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1قتيلان و4 جرحى في انفجار بميناء بجاية
2محتجون يغلقون مكتب "مير" في تيزي وزو بواسطة جدار
3الإطاحة بمزوّر وثائق إدارات عمومية ومؤسسات اقتصادية
4التماس 5 سنوات لمستورد يهرّب "الدوفيز" بتضخيم الفواتير
57 سنوات سجنا لمروجي المخدرات بحديقة بن عكنون
Français English
الرأي
صالح عوض
علي فضيل والمنسي
عبد الرزاق قسوم
جهاد الماء والملح
حبيب راشدين
إعادة تدوير السلطة بوجاهة الديمقراطية
جمال لعلامي
أسرار المنطقة الرمادية!
قادة بن عمار
ماذا لو كان "ماكرون".. جزائريا؟!
سليم قلالة
أمل شبابنا أكبر
جمال لعلامي
فرنسا هي فرنسا!
صالح عوض
بلاد الشام.. بَعثٌ من جديد
محمد الهادي الحسني
الزيارة "المقدسة" لمصر!
جمال لعلامي
صدّعتونا..!
الفيديو
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
بعد الإطاحة بهما في كمين لمصالح الأمن بالعاصمة
7 سنوات سجنا لمروجي المخدرات بحديقة بن عكنون
قدور جربوعة
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
سلطت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة نافذة بقيمة 500 ألف دج، في حق كهلين في العقد الخامس من عمريهما، على خلفية تورطهما في ترويج المخدرات بين الشباب ومرتادي حديقة التسلية ببن عكنون بالعاصمة، وذلك بعدما كانت تتهددهما عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وفقا للالتماسات النيابة السابقة..
تغطيات ذات صلة
7 سنوات سجنا لمروجي المخدرات بحديقة بن عكنون
التماس 5 سنوات لمستورد يهرّب "الدوفيز" بتضخيم الفواتير
الإطاحة بمزوّر وثائق إدارات عمومية ومؤسسات اقتصادية
محتجون يغلقون مكتب "مير" في تيزي وزو بواسطة جدار
تبرئة "فايسبوكيين" بالبويرة من تهمة التحريض على التجمهر
قضية الحال تم معالجتها من طرف مصالح الأمن بالعاصمة، بعد توقيف مسبوق داخل الحديقة الإفريقية ببن عكنون بالعاصمة، وبحوزته نحو 200 غرام من القنب الهندي، كان يقوم بترويجها وسط مرتادي الحديقة، بعيدا عن عناصر الأمن، إلا أن ورود معلومات للمصالح المختصة أدى إلى القبض عليه، حيث اعترف بأنه متعود على اقتنائها من شخص آخر، بغرض ترويجها داخل حديقة الحيوانات والتسلية ببن عكنون.
واتفق المعني مع ذات المصالح للإيقاع بممونه، حيث طلب منه تزويده بكمية من المخدرات وضرب له موعدا بمكان ما، أين تمّ توقيفه متلبسا بحمل نصف كيلوغرام من المخدرات، في شكل خمس صفائح على متن سيارته، ليعترف في محاضر رسمية بأنه الممون الرئيسي للمتهم الأول.