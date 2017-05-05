بعد الإطاحة بهما في كمين لمصالح الأمن بالعاصمة ‏7 سنوات سجنا لمروجي ‏المخدرات بحديقة بن عكنون‎

‎‎سلطت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، ‏مع غرامة نافذة بقيمة 500 ألف دج، في حق كهلين في العقد الخامس من ‏عمريهما، على خلفية تورطهما في ترويج المخدرات بين الشباب ومرتادي ‏حديقة التسلية ببن عكنون بالعاصمة، وذلك بعدما كانت تتهددهما عقوبة ‏‎10‎‏ ‏سنوات سجنا نافذا وفقا للالتماسات النيابة السابقة.‏‎.

قضية الحال تم معالجتها من طرف مصالح الأمن بالعاصمة، بعد توقيف مسبوق ‏داخل الحديقة الإفريقية ببن عكنون بالعاصمة، وبحوزته نحو 200 غرام من ‏القنب الهندي، كان يقوم بترويجها وسط مرتادي الحديقة، بعيدا عن عناصر ‏الأمن، إلا أن ورود معلومات للمصالح المختصة أدى إلى القبض عليه، حيث ‏اعترف بأنه متعود على اقتنائها من شخص آخر، بغرض ترويجها داخل حديقة ‏الحيوانات والتسلية ببن عكنون.‏

واتفق المعني مع ذات المصالح للإيقاع بممونه، حيث طلب منه تزويده بكمية من ‏المخدرات وضرب له موعدا بمكان ما، أين تمّ توقيفه متلبسا بحمل نصف ‏كيلوغرام من المخدرات، في شكل خمس صفائح على متن سيارته، ليعترف في ‏محاضر رسمية بأنه الممون الرئيسي للمتهم الأول.‏