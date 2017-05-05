34 سجينا يجتازون امتحانات إثبات المستوى بالمؤسسات العقابية فليون: إصلاح العدالة شجّع النزلاء على رفع مستواهم التعليمي

انطلقت بالمؤسسات العقابية عبر التراب الوطني، الأربعاء، امتحانات إثبات المستوى للسنة الدراسية 2016 / 2017، لمختلف الأطوار التعليمة التي يخوضها 34037 ممتحن سجين، يؤطرهم أكثر من 700 أستاذ وموظف بإدارة السجون عبر 127 مؤسسة عقابية.

وأشار المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، خلال إشرافه الأربعاء على إعطاء إشارة انطلاق امتحانات إثبات المستوى بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة في ولاية تيبازة، التي تدوم يومين، إلى ارتفاع عدد الممتحنين السجناء بـ 4 آلاف، مقارنة بالدورة السابقة.

واعتبر أن إقبال المحبوسين يتزايد كل سنة بالنظر إلى التحفيزات التي أقرتها لجنة إصلاح العدالة ومنها الإفراج المشروط وتدابير العفو الرئاسي لصالح المتفوقين في الدراسة بالمؤسسات العقابية.

وسجل فليون في السياق مشاركة أكثر من 34 ألف محبوس بالمؤسسات العقابية عبر التراب الوطني، من بينهم 8557 مسجل في المستوى الثانوي و25480 مسجل بالتعليم المتوسط.

كما كشف عن عدد النزلاء المسجلين في امتحان شهادة البكالوريا للدورة القادمة، المقدر عددهم بنحو 4 آلاف مسجل، و7 آلاف مترشح لشهادة التعليم المتوسط. وفي هذا الصدد، أكد أن مصالحه، وبالتنسيق مع وزارة التربية، تعمل لوضع الترتيبات اللازمة لتنظيم الامتحانات في ظروف جيدة.