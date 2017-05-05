للتوصُّل إلى تسوية في اليمن صالح يدعو السعودية إلى مفاوضات مباشرة

أعلن الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، حليف الحوثيين، أنه مستعدّ للتفاوض مباشرة مع السعودية، الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، للتوصل إلى تسوية في هذا البلد، الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من عامين.

وقال صالح، خلال اجتماع لحزبه المؤتمر الشعبي العام في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون: “إننا مستعدون لأن نأتي إلى الرياض، إلى خميس مشيط (جنوب السعودية)، إلى مسقط (سلطنة عمان)، أو إلى أي مكان، للحوار والتفاهم”.

وبعد أن كرر عرضه للحوار الذي اقترحه مرارا منذ تدخل السعودية في 26 مارس 2015 في اليمن على رأس تحالف عسكري عربي، قال صالح إن مثل هذا الحوار سيجري حصريا وبشكل مباشر مع السعوديين.

واستبعد أي وساطة لموفد الأمم المتحدة الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي يأمل في استئناف مفاوضات السلام اليمنية نهاية ماي بعد أن توقفت منذ أوت 2016.

وقال صالح: “لن نفاوضكم، لا عن طريق ولد الشيخ ولا عن طريق الأمم المتحدة، سنحاور صاحب الشأن، المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي. هادي غير مقبول وحكومته غير مقبولة، أنا أحذر السعودية منهم، هؤلاء يضرونكم أكثر مما ينفعونكم”.

واقترح على السعوديين تشكيل قيادة جديدة لإدارة البلاد.

ولا يزال صالح يحظى بنفوذ في اليمن منذ تخليه عن السلطة في فبراير 2012 إثر مظاهرات شعبية استمرت أشهرا.

وسمح انضمام وحدات من الجيش إلى صفوف المسلحين الحوثيين بسيطرة هذه الميليشيا الشيعية الموالية لإيران، في 21 سبتمبر 2014 على صنعاء وأجزاء كبيرة من البلاد، ما دفع بهادي إلى الانتقال إلى السعودية.

ويأتي عرض صالح في وقت بدأت فيه “اتصالات غير رسمية منذ أسبوعين في برلين بين أوساط الرئيس السابق ومندوبين سعوديين” كما كشف مصدر حكومي يمني.

وأضاف المصدر أن هذه الاتصالات بدأت قبل زيارة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، نهاية أفريل إلى الرياض، حيث بحثت مطولا النزاع في اليمن.

وقلل صالح من أهمية تورّط إيران في اليمن، المتهمة بدعم الحوثيين. وقال: “ليس لدينا مد إيراني بتاتا، وإذا وُجدت علاقات، فهي علاقة بأشخاص، لا علاقة لها مع الشعب”.

وأضاف: “لا علاقة عسكرية ولا سياسية ولا اقتصادية... لهم علاقة تعاطف”.

وقال ردا على سؤال حول كون الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على السعودية أو مواقع للتحالف العربي في اليمن، إيرانية، إن “الصواريخ يمنية، هي روسية الصنع واليمنيون طوَّروها”. وأضاف: “إنهم يكذبون عليكم بأن الصواريخ إيرانية”.

وقال صالح إن التحالف العربي “حتى الآن أكثر من 11 ألف شخص، قتلوا وجرح أكثر من 25 ألفا منذ مارس 2015″.وأوقعت الحرب في اليمن ما لا يقل عن 7700 قتيل معظمهم من المدنيين و42500 جريح، بحسب تعداد لمنظمة الصحة العالمية.