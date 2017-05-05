أعلن الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، حليف الحوثيين، أنه مستعدّ للتفاوض مباشرة مع السعودية، الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، للتوصل إلى تسوية في هذا البلد، الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من عامين.
وقال صالح، خلال اجتماع لحزبه المؤتمر الشعبي العام في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون: “إننا مستعدون لأن نأتي إلى الرياض، إلى خميس مشيط (جنوب السعودية)، إلى مسقط (سلطنة عمان)، أو إلى أي مكان، للحوار والتفاهم”.
وبعد أن كرر عرضه للحوار الذي اقترحه مرارا منذ تدخل السعودية في 26 مارس 2015 في اليمن على رأس تحالف عسكري عربي، قال صالح إن مثل هذا الحوار سيجري حصريا وبشكل مباشر مع السعوديين.
واستبعد أي وساطة لموفد الأمم المتحدة الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي يأمل في استئناف مفاوضات السلام اليمنية نهاية ماي بعد أن توقفت منذ أوت 2016.
وقال صالح: “لن نفاوضكم، لا عن طريق ولد الشيخ ولا عن طريق الأمم المتحدة، سنحاور صاحب الشأن، المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي. هادي غير مقبول وحكومته غير مقبولة، أنا أحذر السعودية منهم، هؤلاء يضرونكم أكثر مما ينفعونكم”.
واقترح على السعوديين تشكيل قيادة جديدة لإدارة البلاد.
ولا يزال صالح يحظى بنفوذ في اليمن منذ تخليه عن السلطة في فبراير 2012 إثر مظاهرات شعبية استمرت أشهرا.
وسمح انضمام وحدات من الجيش إلى صفوف المسلحين الحوثيين بسيطرة هذه الميليشيا الشيعية الموالية لإيران، في 21 سبتمبر 2014 على صنعاء وأجزاء كبيرة من البلاد، ما دفع بهادي إلى الانتقال إلى السعودية.
ويأتي عرض صالح في وقت بدأت فيه “اتصالات غير رسمية منذ أسبوعين في برلين بين أوساط الرئيس السابق ومندوبين سعوديين” كما كشف مصدر حكومي يمني.
وأضاف المصدر أن هذه الاتصالات بدأت قبل زيارة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، نهاية أفريل إلى الرياض، حيث بحثت مطولا النزاع في اليمن.
وقلل صالح من أهمية تورّط إيران في اليمن، المتهمة بدعم الحوثيين. وقال: “ليس لدينا مد إيراني بتاتا، وإذا وُجدت علاقات، فهي علاقة بأشخاص، لا علاقة لها مع الشعب”.
وأضاف: “لا علاقة عسكرية ولا سياسية ولا اقتصادية... لهم علاقة تعاطف”.
وقال ردا على سؤال حول كون الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على السعودية أو مواقع للتحالف العربي في اليمن، إيرانية، إن “الصواريخ يمنية، هي روسية الصنع واليمنيون طوَّروها”. وأضاف: “إنهم يكذبون عليكم بأن الصواريخ إيرانية”.
وقال صالح إن التحالف العربي “حتى الآن أكثر من 11 ألف شخص، قتلوا وجرح أكثر من 25 ألفا منذ مارس 2015″.وأوقعت الحرب في اليمن ما لا يقل عن 7700 قتيل معظمهم من المدنيين و42500 جريح، بحسب تعداد لمنظمة الصحة العالمية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1فيديو لقائد بالجيش الليبي يعدم "داعشيا جزائريا" يثير جدلا واسعا
2الشرطة تتدخل بالأسلحة لفض اشتباك طائفي في ميانمار
3أمريكا مقتنعة بأن روسيا اخترقت الانتخابات الفرنسية
4النظام يعدم أربعة سوريين أبعدتهم الكويت لأسباب بسيطة
5ترامب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي
Français English
الرأي
عبد الرزاق قسوم
جهاد الماء والملح
حبيب راشدين
إعادة تدوير السلطة بوجاهة الديمقراطية
جمال لعلامي
أسرار المنطقة الرمادية!
قادة بن عمار
ماذا لو كان "ماكرون".. جزائريا؟!
صالح عوض
علي فضيل والمنسي
سليم قلالة
أمل شبابنا أكبر
جمال لعلامي
فرنسا هي فرنسا!
صالح عوض
بلاد الشام.. بَعثٌ من جديد
محمد الهادي الحسني
الزيارة "المقدسة" لمصر!
جمال لعلامي
صدّعتونا..!
الفيديو
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
للتوصُّل إلى تسوية في اليمن
صالح يدعو السعودية إلى مفاوضات مباشرة
ق. د
أعلن الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، حليف الحوثيين، أنه مستعدّ للتفاوض مباشرة مع السعودية، الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، للتوصل إلى تسوية في هذا البلد، الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من عامين.
تغطيات ذات صلة
صالح يدعو السعودية إلى مفاوضات مباشرة
فيديو لقائد بالجيش الليبي يعدم "داعشيا جزائريا" يثير جدلا واسعا
الرئيس التونسي يأمر بنشر الجيش لحماية منشآت الثروات الطبيعية
"بيتزا هت" تعتذر للفلسطينيين
أمريكا مقتنعة بأن روسيا اخترقت الانتخابات الفرنسية
وقال صالح، خلال اجتماع لحزبه المؤتمر الشعبي العام في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون: “إننا مستعدون لأن نأتي إلى الرياض، إلى خميس مشيط (جنوب السعودية)، إلى مسقط (سلطنة عمان)، أو إلى أي مكان، للحوار والتفاهم”.
وبعد أن كرر عرضه للحوار الذي اقترحه مرارا منذ تدخل السعودية في 26 مارس 2015 في اليمن على رأس تحالف عسكري عربي، قال صالح إن مثل هذا الحوار سيجري حصريا وبشكل مباشر مع السعوديين.
واستبعد أي وساطة لموفد الأمم المتحدة الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي يأمل في استئناف مفاوضات السلام اليمنية نهاية ماي بعد أن توقفت منذ أوت 2016.
وقال صالح: “لن نفاوضكم، لا عن طريق ولد الشيخ ولا عن طريق الأمم المتحدة، سنحاور صاحب الشأن، المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي. هادي غير مقبول وحكومته غير مقبولة، أنا أحذر السعودية منهم، هؤلاء يضرونكم أكثر مما ينفعونكم”.
واقترح على السعوديين تشكيل قيادة جديدة لإدارة البلاد.
ولا يزال صالح يحظى بنفوذ في اليمن منذ تخليه عن السلطة في فبراير 2012 إثر مظاهرات شعبية استمرت أشهرا.
وسمح انضمام وحدات من الجيش إلى صفوف المسلحين الحوثيين بسيطرة هذه الميليشيا الشيعية الموالية لإيران، في 21 سبتمبر 2014 على صنعاء وأجزاء كبيرة من البلاد، ما دفع بهادي إلى الانتقال إلى السعودية.
ويأتي عرض صالح في وقت بدأت فيه “اتصالات غير رسمية منذ أسبوعين في برلين بين أوساط الرئيس السابق ومندوبين سعوديين” كما كشف مصدر حكومي يمني.
وأضاف المصدر أن هذه الاتصالات بدأت قبل زيارة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، نهاية أفريل إلى الرياض، حيث بحثت مطولا النزاع في اليمن.
وقلل صالح من أهمية تورّط إيران في اليمن، المتهمة بدعم الحوثيين. وقال: “ليس لدينا مد إيراني بتاتا، وإذا وُجدت علاقات، فهي علاقة بأشخاص، لا علاقة لها مع الشعب”.
وأضاف: “لا علاقة عسكرية ولا سياسية ولا اقتصادية... لهم علاقة تعاطف”.
وقال ردا على سؤال حول كون الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على السعودية أو مواقع للتحالف العربي في اليمن، إيرانية، إن “الصواريخ يمنية، هي روسية الصنع واليمنيون طوَّروها”. وأضاف: “إنهم يكذبون عليكم بأن الصواريخ إيرانية”.
وقال صالح إن التحالف العربي “حتى الآن أكثر من 11 ألف شخص، قتلوا وجرح أكثر من 25 ألفا منذ مارس 2015″.وأوقعت الحرب في اليمن ما لا يقل عن 7700 قتيل معظمهم من المدنيين و42500 جريح، بحسب تعداد لمنظمة الصحة العالمية.