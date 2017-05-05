فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، الأربعاء، قضية الإتجار في المهلوسات والكوكايين، كان معنيا بها كمتهمين أكثر من 8 أشخاص من أعمار مختلفة، بينهم مغنية راي وبارون مخدرات معروف.
حيث، استثنت المتابعة الجنائية مغنية الراي أثناء التحقيق وتحولت إلى شاهدة، وتوبع في الملف 6 أشخاص، بينما الباقي ما زال محل فرار، عقب حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس كانت تخلط بحبوب مرضى السكري وتطحن لبيعها كمخدرات صلبة.
وحسب مجريات الجلسة، فإن مصالح الأمن كانت قد وردتهم معلومات عن نشاط شبكة في الاتجار بالممنوعات بوسط وهران، لتتم عملية ترصد وإجهاض لصفقة مهلوسات، انتهت بحجز قرابة 600 قرص مهلوس بينها حبوب مرضى السكري كانت تطحن لتحويلها إلى كوكايين. بينما تم توقيف شخصين انتهى التحقيق معهما، إلى حجز ما يقارب 600 قرص مهلوس و قرابة 40 غرام كوكايين. وعن قائمة المتورطين، فقد طالت عديد الأشخاص بينهم بارون مخدرات، و مغنية راي استفادت لاحقا من الإفراج، فيما بقي ستة أشخاص محل متابعة، وآخرين محل فرار.
وتضاربت أقوال المتابعين ما بين الاعتراف والنفي، لتقضي هيئة المحكمة بتوقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، في حق الجميع.
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مغنية راي تتورط في قضية ترويج كوكايين بوهران
ش. فؤاد
فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، الأربعاء، قضية الإتجار في المهلوسات والكوكايين، كان معنيا بها كمتهمين أكثر من 8 أشخاص من أعمار مختلفة، بينهم مغنية راي وبارون مخدرات معروف.
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حيث، استثنت المتابعة الجنائية مغنية الراي أثناء التحقيق وتحولت إلى شاهدة، وتوبع في الملف 6 أشخاص، بينما الباقي ما زال محل فرار، عقب حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس كانت تخلط بحبوب مرضى السكري وتطحن لبيعها كمخدرات صلبة.
وحسب مجريات الجلسة، فإن مصالح الأمن كانت قد وردتهم معلومات عن نشاط شبكة في الاتجار بالممنوعات بوسط وهران، لتتم عملية ترصد وإجهاض لصفقة مهلوسات، انتهت بحجز قرابة 600 قرص مهلوس بينها حبوب مرضى السكري كانت تطحن لتحويلها إلى كوكايين. بينما تم توقيف شخصين انتهى التحقيق معهما، إلى حجز ما يقارب 600 قرص مهلوس و قرابة 40 غرام كوكايين. وعن قائمة المتورطين، فقد طالت عديد الأشخاص بينهم بارون مخدرات، و مغنية راي استفادت لاحقا من الإفراج، فيما بقي ستة أشخاص محل متابعة، وآخرين محل فرار.
وتضاربت أقوال المتابعين ما بين الاعتراف والنفي، لتقضي هيئة المحكمة بتوقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، في حق الجميع.