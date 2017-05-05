كشفت مسؤولة الصحافة بهيئة الطيران المدني الإيطالي، لوريدانا روساتي، لـ "الشروق" أمس، أن الإجراءات المرافقة لانعقاد قمة السبع بمدينة باري، تتمثل في إعادة اعتماد عمليات المراقبة عبر جميع المطارات في البلاد.
وأوضحت لوريدانا روساتي، في تصريح هاتفي لـ "الشروق"، أن عمليات المراقبة ستمس جميع المسافرين بمن فيهم المنتمون إلى دول الاتحاد الأوربي، أو القادمون من دول الجزائر أو تونس أو أي دولة أخرى.
وأوضحت أنه تم إخطار جميع المطارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة المحيطة بالعملية، منها الأخذ بعين الاعتبار الزمن المطلوب لتمام عمليات مراقبة وثائق المسافرين عبر المطارات.
وبحسب المتحدثة، فإن حامل فيزا شنغن بإمكانه الدخول والخروج عبر مطارات إيطاليا، لكن بإجراء مراقبة لحاملي الفيزا أو الأوربيين الذين كانوا سابقا معفين من إجراءات المراقبة.
وجاءت هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية الإيطالية، تحسبا لانعقاد قمة السبع بباري جنوب البلاد، ما بين 11 و13 ماي وتارومينا بجزيرة صقلية ما بين 26 و27 ماي، وسينطلق في 10 ماي في الساعة 00 إلى غاية منتصف ليلة 30 ماي 2017.
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"هذا جديد التأشيرة ومراقبة الجزائريين بمطارات إيطاليا"
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
كشفت مسؤولة الصحافة بهيئة الطيران المدني الإيطالي، لوريدانا روساتي، لـ "الشروق" أمس، أن الإجراءات المرافقة لانعقاد قمة السبع بمدينة باري، تتمثل في إعادة اعتماد عمليات المراقبة عبر جميع المطارات في البلاد.
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"هذا جديد التأشيرة ومراقبة الجزائريين بمطارات إيطاليا"
وأوضحت لوريدانا روساتي، في تصريح هاتفي لـ "الشروق"، أن عمليات المراقبة ستمس جميع المسافرين بمن فيهم المنتمون إلى دول الاتحاد الأوربي، أو القادمون من دول الجزائر أو تونس أو أي دولة أخرى.
وأوضحت أنه تم إخطار جميع المطارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة المحيطة بالعملية، منها الأخذ بعين الاعتبار الزمن المطلوب لتمام عمليات مراقبة وثائق المسافرين عبر المطارات.
وبحسب المتحدثة، فإن حامل فيزا شنغن بإمكانه الدخول والخروج عبر مطارات إيطاليا، لكن بإجراء مراقبة لحاملي الفيزا أو الأوربيين الذين كانوا سابقا معفين من إجراءات المراقبة.
وجاءت هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية الإيطالية، تحسبا لانعقاد قمة السبع بباري جنوب البلاد، ما بين 11 و13 ماي وتارومينا بجزيرة صقلية ما بين 26 و27 ماي، وسينطلق في 10 ماي في الساعة 00 إلى غاية منتصف ليلة 30 ماي 2017.