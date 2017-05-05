للمرة الأولى أمريكا تستهدف مسؤولين في "فتح الشام" عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن تخصيص عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تتيح تحديد مكان أبي محمد الجولاني قائد تنظيم "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في سوريا، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأوضحت الوزارة في بيان: "أنها المرة الأولى" التي تستهدف فيها مكافأة من الخارجية الأمريكية مسؤولاً في هذه المجموعة.

وكانت "فتح الشام"، فرع القاعدة في سوريا، تطلق على نفسها سابقاً اسم "جبهة النصرة".

وتقول المجموعة، إنها قطعت علاقاتها مع القاعدة منذ 2016، لكن واشنطن مستمرة في استخدام تسمية "جبهة النصرة" ولا تصدق ما تقوله هذه المجموعة.

وأكدت الخارجية الأمريكية: "إن جبهة النصرة لا تزال فرع القاعدة في سوريا".

وهي ثاني أكبر مجموعة إسلامية متطرفة بعد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وكانت "فتح الشام" أعلنت في نهاية جانفي الماضي، اندماجها مع أربع مجموعات أخرى ضمن مجموعة أطلق عليها "هيئة تحرير الشام".

وشنت الولايات المتحدة مؤخراً سلسلة غارات جوية في سوريا استهدفت هذه المجموعة ما أدى إلى مقتل العديد من قياداتها ومسلحيها.