بحوزته 34.5 كلغ من الكيف توقيف بارون مخدرات مغربي الجنسية

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، الأربعاء، ببني ونيف في ولاية بشار، تاجر مخدرات من جنسية مغربية بحوزته كمية من الكيف المعالج تقدر بـ (34,5) كيلوغرام.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أنه في إطار حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، تم بتمنراست وعين قزام، توقيف تسعة (09) مهربين وحجز أربع (04) شاحنات مُحملة بـ(56,7) طن من المواد الغذائية و(600) لتر من زيت المحركات وأدوات تنقيب عن الذهب.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان وأدرار وغرداية والأغواط وورقلة، (45) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، فيما تم إحباط محاولتي هجرة غير شرعية لـ (17) شخصا، كانوا على متن قوارب مطاطية، بكل من وهران وعين تيموشنت.