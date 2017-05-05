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التذكرة قابلة للتغيير دون غرامة والعرض يشمل كافة الوجهات
تخفيضات مغرية في أسعار الرحلات الجوية خلال الصيف ورمضان
أقرّت الخطوط الجوية الجزائرية تخفيضات هامة في أسعار الرحلات لفائدة الجزائريين، خاصة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم الستين عاما فما فوق من أصحاب الدخل الضعيف وكذا المغتربين، حيث أن التذكرة قابلة للتغيير دون غرامة، والعرض يشمل كافة الوجهات، كما سيتم إضافة 20 رحلة أسبوعيا في فترة الصيف لتلبية طلب الجالية الجزائرية، خاصة فيما يتعلق برحلات الرجوع.
وكشفت مصادر مسؤولة بالجوية الجزائرية أمس لـ"الشروق"، أن التخفيضات هامة تمس الرحلات الداخلية والخارجية لتمكين الجزائريين، خاصة الجالية الجزائرية من قضاء شهر رمضان المعظم في أحضان أسرته أو لقضاء العطلة السنوية في أرض الوطن، حيث تصل إلى حدود 30 بالمائة بالنسبة للعائلات و55 بالمائة بالنسبة للأطفال بالنسبة للرحلات الخارجية، فيما سيستفيد المسافرون من تخفيضات بنسبة 50 في المائة من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال أيضا بالنسبة للرحلات الداخلية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن اتفاقية تمت بين الخطوط الجوية الجزائرية ووزير السياحة ومجموعة السياحة، حيث منحت لهم تخفيضات حسب المجموعات التي تقدمها وكالات السياحة، كما تم تخصيص حوالي 20 رحلة إضافية خلال موسم الصيف على مستوى شبكتها من أجل تغطية "طلب استثنائي"، مؤكدة أن الجوية الجزائرية ستطلق خلال شهر رمضان عرضا بتخفيض 50 بالمائة على جميع الرحلات انطلاقا من الجزائر ومن الخارج نحو الجزائر وخاصة نحو فرنسا.
وفي سياق مغاير، كشفت مصادرنا أن الجوية الجزائرية اقتنت تجهيزات جديدة ذات تكنولوجية عالية لضمان الأمن في الطيران سواء بالنسبة للشحن أو البضاعة أو لتأمين المسافرين والطائرات بصفة عامة، على غرار "السكانير" وأجهزة التفتيش ذات تقنيات عالية الدقة وكذا كاميرات مراقبة.
واتخذت الشركة ترتيبات مستهلمة من خصوصيات أكبر المطارات في العالم حتى تتماشى ومقاييس منظمة الطيران المدني الدولية، مع التركيز على برامج التكوين فيما يخص أمن الطيران المدني.
ديدو - algerie2017/05/11 على 12:491
ما كانش منها الخطوط الجوية الجزائرية اغلى خطوط في العالم خليو الخواص يخدموا حتى يرتاح المواطن