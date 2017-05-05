نشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، الخميس، مقالاً بعنوان "استياء في السعودية من خطط لبيع حصص من شركة النفط الوطنية أرامكو".
وقال الصحيفة، إنه "ينظر إلى البترول في السعودية على أنه ضامن أساسي لمستقبل البلاد".
وأضافت أن "السعوديين يحبون أرامكو، شركة النفط الوطنية، وينظرون إليها بأنها الدجاجة التي تبيض لهم ذهباً".
وأشارت إلى أن "شركة أرامكو لطالما اعتبرت حجر أساس الاقتصاد السعودي، ومصدر للرخاء الذي تعود عليه الشعب السعودي لعقود مضت".
وأردفت الفايننشال تايمز، أن "هناك قلقاً على مستقبل هذا المصدر جراء خطة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بطرح 5 في المائة من حصة الشركة للاكتتاب".
وتابعت الصحيفة، إن "هاشتاغ محمد باع الدجاجة انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".
ونشر أحد المغردين السعوديين تغريدة على موقع تويتر ولم يكشف عن اسمه، أن "الشركة التي أمطرتنا بالغنى والأموال، ستباع؟".
وكتب أحدهم: "ما الذي بقي لنا من الأشياء المجهولة أيها الأمير؟"، مضيفاً أن " المجهول هو مستقبلنا".
وختمت الصحيفة بالقول، إن "الانتقادات التي يتلقاها الأمير السعودي، تكشف التحديات التي تنتظر القائد الشاب الذي يحاول الدفع ببعض الإصلاحات على اقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل أساسي على البترول".
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استياء في السعودية من خطط لبيع حصة من شركة أرامكو
وكالات - الشروق أونلاين
نشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، الخميس، مقالاً بعنوان "استياء في السعودية من خطط لبيع حصص من شركة النفط الوطنية أرامكو".
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وقال الصحيفة، إنه "ينظر إلى البترول في السعودية على أنه ضامن أساسي لمستقبل البلاد".
وأضافت أن "السعوديين يحبون أرامكو، شركة النفط الوطنية، وينظرون إليها بأنها الدجاجة التي تبيض لهم ذهباً".
وأشارت إلى أن "شركة أرامكو لطالما اعتبرت حجر أساس الاقتصاد السعودي، ومصدر للرخاء الذي تعود عليه الشعب السعودي لعقود مضت".
وأردفت الفايننشال تايمز، أن "هناك قلقاً على مستقبل هذا المصدر جراء خطة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بطرح 5 في المائة من حصة الشركة للاكتتاب".
وتابعت الصحيفة، إن "هاشتاغ محمد باع الدجاجة انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".
ونشر أحد المغردين السعوديين تغريدة على موقع تويتر ولم يكشف عن اسمه، أن "الشركة التي أمطرتنا بالغنى والأموال، ستباع؟".
وكتب أحدهم: "ما الذي بقي لنا من الأشياء المجهولة أيها الأمير؟"، مضيفاً أن " المجهول هو مستقبلنا".
وختمت الصحيفة بالقول، إن "الانتقادات التي يتلقاها الأمير السعودي، تكشف التحديات التي تنتظر القائد الشاب الذي يحاول الدفع ببعض الإصلاحات على اقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل أساسي على البترول".