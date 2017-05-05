5 سنوات حبسا للمعتدي على طبيب بالجيش

أوقعت، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، مع 10 آلاف دج غرامة نافذة، في حق مسبوق قضائيا، لإقدامه على ضرب طبيب بالجيش الوطني الشعبي، فيما برّأته من جنحة التحطيم العمدي لملك الغير.

حيثيات قضية الحال، تعود إلى تاريخ 2 مارس 2017 حين تلقى الضحية، بصفته طبيبا جراحا طلب إسعاف حالة مستعصية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، أين سارع للحاق بها على متن سيارته من نوع "كليو"، وبعد وصوله إلى منطقة الأبيار تفاجأ بسيارة تسير بسرعة بطيئة جدا وبعد محاولات التنبيه المتكررة لصاحبها حدث اصطدام بينهما ما دفع صاحب الشاحنة إلى التوجه نحوه والتلفظ بكلام بذيء أحدثت مناوشات كلامية بلغت درجة الضرب والاعتداء وتحطيم السيارة بالكامل، ما جعل الضحية يتوجه إلى الحاجز الأمني لطلب النجدة ومنه إلى المستشفى لإسعاف نفسه من الكدمات وآثار الضرب بالأخص عينه اليمنى، ليحصل على شهادة طبية بمدة عجز 14 يوما.

وأثناء المحاكمة حاول المتهم إنكار التهم المنسوبة إليه، وأن ما حدث بينهما مجرد ملاسنات كلامية.