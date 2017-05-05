أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الخميس، عن اعتقال المنفذ المباشر لعملية اغتيال مازن فقهاء القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع المسلح لحماس، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف هنية، خلال مؤتمر صحفي، حضره قيادات الحركة، وعُقد أمام منزل زوجة فقهاء غربي مدينة غزة: "في ضربة أوسع وأعمق لأجهزة الأمن الصهيونية، نعلن أن القاتل الذي ارتكب الجريمة، ونفذ أوامر الأجهزة الصهيونية هو في قبضة أجهزة الأمن".
وتابع: "القاتل أدلى باعترافات واضحة ومفصلة عن الجريمة، فيما ستعقد وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً تشرح فيه كل التفاصيل، خلال الأيام القليلة القادمة".
وقال إن حماس ستنفذ في القاتل "الحكم العادل والقصاص العادل على قاعدة العدالة الثورية".
وأوضح أن التحقيقات التي جرت في ملف الاغتيال أوضحت بالدليل على أن "إسرائيل هي من تقف وراء الجريمة".
وأردف هنية قائلاً: "من اللحظة الأولى لجريمة الاغتيال، كان العمل والتحرك والخطة، لكشف هذه الجريمة على قاعدة إستراتيجية عميقة ومنتشرة".
وكانت حركة حماس قد اتهمت، خلال تصريحات متكررة، سلطات الاحتلال بالوقوف وراء اغتيال فقهاء، فيما توعدت كتائب القسام "إسرائيل" بـ"دفع ثمن جريمة الاغتيال".
وأعلنت وزارة الداخلية، عن اغتيال فقهاء، في 24 مارس الماضي، بنيران مجهولين، غربي مدينة غزة.
وأصدرت النيابة العامة في غزة في 27 مارس الماضي، بعد ثلاثة أيام على حادث اغتيال فقهاء قراراً يقضي بحظر النشر المتعلق بالتحقيقات الجارية في حادث الاغتيال.
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هنية: اعتقال قاتل مازن فقهاء
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الخميس، عن اعتقال المنفذ المباشر لعملية اغتيال مازن فقهاء القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع المسلح لحماس، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
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وأضاف هنية، خلال مؤتمر صحفي، حضره قيادات الحركة، وعُقد أمام منزل زوجة فقهاء غربي مدينة غزة: "في ضربة أوسع وأعمق لأجهزة الأمن الصهيونية، نعلن أن القاتل الذي ارتكب الجريمة، ونفذ أوامر الأجهزة الصهيونية هو في قبضة أجهزة الأمن".
وتابع: "القاتل أدلى باعترافات واضحة ومفصلة عن الجريمة، فيما ستعقد وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً تشرح فيه كل التفاصيل، خلال الأيام القليلة القادمة".
وقال إن حماس ستنفذ في القاتل "الحكم العادل والقصاص العادل على قاعدة العدالة الثورية".
وأوضح أن التحقيقات التي جرت في ملف الاغتيال أوضحت بالدليل على أن "إسرائيل هي من تقف وراء الجريمة".
وأردف هنية قائلاً: "من اللحظة الأولى لجريمة الاغتيال، كان العمل والتحرك والخطة، لكشف هذه الجريمة على قاعدة إستراتيجية عميقة ومنتشرة".
وكانت حركة حماس قد اتهمت، خلال تصريحات متكررة، سلطات الاحتلال بالوقوف وراء اغتيال فقهاء، فيما توعدت كتائب القسام "إسرائيل" بـ"دفع ثمن جريمة الاغتيال".
وأعلنت وزارة الداخلية، عن اغتيال فقهاء، في 24 مارس الماضي، بنيران مجهولين، غربي مدينة غزة.
وأصدرت النيابة العامة في غزة في 27 مارس الماضي، بعد ثلاثة أيام على حادث اغتيال فقهاء قراراً يقضي بحظر النشر المتعلق بالتحقيقات الجارية في حادث الاغتيال.