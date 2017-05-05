النمسا: السجن مدى الحياة لسوري قتل جنوداً من النظام

أعلن القضاء النمساوي، مساء الأربعاء، أنه أصدر حكماً بالسجن مدى الحياة لطالب لجوء سوري، بعد إدانته بقتل عدد من جنود النظام في بلاده.

وقال متحدث باسم محكمة نمساوية، إن المحكمة قضت بسجن طالب اللجوء السوري مدى الحياة لقتله 20 جندياً جريحاً من قوات النظام السوري خلال قتاله في صفوف جماعة مناوئة للرئيس السوري بشار الأسد قرب مدينة حمص.

وأبلغ مترجم المحكمة، أن الرجل البالغ من العمر 27 عاماً روى له الواقعة باللغة العربية، لكن المتهم قال إن كلامه ترجم بصورة غير دقيقة.

وقال المتحدث، إن هيئة المحلفين في مدينة إينسبروك (غرب)، أصدرت قرارها في وقت متأخر ليل الأربعاء.

وسجنت النمسا عدة أشخاص لانتمائهم إلى منظمة إرهابية وهي تهمة عادة ما توجه ضد مقاتلين أجانب أو محليين حاربوا في سوريا إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وهذه أول قضية في النمسا تتعلق بقتل قوات موالية للأسد. وكان الرجل يقاتل إلى جانب فصيل غير إسلامي ولم يثبت إنه ينتمي لمنظمة إرهابية.

وقال محاميه، إنه سيستأنف على الحكم.

وحوكم المتهم الذي لم تكشف السلطات اسمه بموجب القانون النمساوي.

ولا يحق للنمسا ترحيل المتهم إلى بلاده بسبب النزاع المستمر منذ سنوات في سوريا.