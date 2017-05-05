بسبب رفض ملفاتهم الخاصة بالتقاعد 700 أستاذ وموظف ببشار يهددون بمقاطعة الامتحانات

هدد أكثر من 700 موظف بقطاع التربية ببشار بمقاطعة الامتحانات الخاصة بالأطوار الثلاثة في حال لم تسو وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للتقاعد وكالة بشار.

حيث يعيش أكثر من 700 موظف بين إداريين وأساتذة للأطوار الثلاث حالة من القلق بسبب الغموض الذي يكتنف وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للتقاعد لوكالة بشار، مثلما جاء في البيان الذي أرسله التكتل النقابي لوالي الولاية والأخر الذي أرسلته النقابة الوطنية لعمال التربية للوزير الأول والذي تحوز الشروق على نسخة لكل منهما، مطالبين بتدخل كل واحد على مستواه.

البيان جاء فيه بأنه في الوقت الذي تسعى النقابات المستقلة لاستقرار القطاع وامتصاص الغضب الذي أحدثه قانون التقاعد النسبي دون شرط السن تفاجأ أكثر من 700 موظف برفض الصندوق الوطني للتقاعد وكالة بشار استلام ملفاتهم الخاصة بالتقاعد بسبب انتهاء أجال تسليمها المحددة بنهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية وصدور مرسوم جديد يتطلب اليوم تلقي الوكالة لتعليمة من وزارة العمل لحل المشكل، لتبقى اليوم ملفاتهم مكدسة بمديرية التربية لولاية بشار بعدما تم المصادقة على قائمة الموظفين من طرف الوزارة وكذا الصندوق الوطني للتقاعد لوكالة بشار ما يعني أن هؤلاء الموظفين وبناء على المراسلة الصادرة من الوزارة الوصية والتي أرسلت تمهيدا لصدور القانون الجديد للتقاعد والتي تحدد الآليات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن طبقا للقانون القديم للتقاعد على أن يتم توقيف رواتبهم الشهرية بداية من الفاتح سبتمبر المقبل وهو الإجراء الذي لجأت إليه الوزارة من اجل تفادي مشكل شغور المناصب وأطلقت على أساسها مسابقة لتوظيف أساتذة جدد، وعليه طالبت نقابة عمال التربية من الوزير الأول التدخل لحل مشكل جاء نتيجة أخطاء مديرية التربية ولا دخل لهم فيه لأنه احترموا القانون وأودعوا ملفات طلباتهم على التقاعد في الآجال المحددة كما هددوا بمقاطعة الامتحانات المقررة نهاية هذا الشهر والشهر المقبل بعدما تم استدعائهم لها من طرف مديرية التربية.