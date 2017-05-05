بعد تناولهم وجبة بمدرسة ابتدائية تسمم 46 تلميذا ببسكرة

أصيب 46 تلميذا يدرسون في الطور الابتدائي بمدينة طولقة بولاية بسكرة الخميس بتسمم غذائي جماعي، حسبما أعلنت مصالح الحماية المدنية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن هؤلاء التلاميذ تعرضوا لتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة غذائية بالمدرسة الابتدائية الشهيد محمد سبع بحي لبداع بالضاحية الجنوبية لمدينة طولقة.

وقد ظهرت على هؤلاء التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة أعراض تمثلت في آلام حادة في البطن مع الرغبة في التقيؤ، تضيف نفس المصالح.

وتم إجلاء المتضررين على متن سيارات إسعاف تابعة لوحدة الحماية المدنية نحو مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية الشهيد ساعد عباس بنفس المدينة.

من جهتها، فتحت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد وبدقة أسباب هذا التسمم الغذائي الجماعي.