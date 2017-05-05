كشف المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، براقي أرزقي، أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني حاليا وصلت إلى 70 بالمائة، مضيفا أن 75 سدا سجل حجزا إجماليا للمياه يقدر بـ5 ملايير متر مكعب.
وأضاف أرزقي، على هامش حفل تكريم نظمته الوكالة على شرف عدد من متقاعديها بشرق البلاد، أن نسبة امتلاء السدود حاليا، والتي تعادل نفس النسبة خلال العام الماضي مريحة جدا، وستتمكن من تموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب والفلاحين بمياه السقي.
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سدود الجزائر امتلأت بنسبة 70 بالمائة
نسيم.ع
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، براقي أرزقي، أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني حاليا وصلت إلى 70 بالمائة، مضيفا أن 75 سدا سجل حجزا إجماليا للمياه يقدر بـ5 ملايير متر مكعب.
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وأضاف أرزقي، على هامش حفل تكريم نظمته الوكالة على شرف عدد من متقاعديها بشرق البلاد، أن نسبة امتلاء السدود حاليا، والتي تعادل نفس النسبة خلال العام الماضي مريحة جدا، وستتمكن من تموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب والفلاحين بمياه السقي.