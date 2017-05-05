تأجيل عشرات الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية بالجنوب

أوقفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية جميع الرحلات المتجهة نحو مطاري تقرت وحاسي مسعود، على خلفية النشرية الخاصة التي أعلنت عنها مصالح الأرصاد الجوية، إلى إشعار آخر.

أعلنت الشركة عن توقف كافة الرحلات منذ صبيحة الخميس إلى حين تحسن الأحوال الجوية، بسبب الرياح القوية التي هبت منذ صبيحة الخميس، وهو ما حال دون إقلاع عشرات الرحلات من مختلف المطارات نحو المدن الجنوبية، حيث اقتصر الأمر على الولايات المجاورة.

وأعلمت الشركة جميع المسافرين بعودة الرحلات إلى طبيعتها بكل من حاسي مسعود وتقرت مباشرة بعد تحسن الأوضاع الجوية.