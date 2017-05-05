إجلاء الضحايا بسيارات الإسعاف إلى الاستعجالات الطبية إصابة 46 تلميذا بتسمم غذائي إثر تناول وجبة مدرسية ببسكرة

أصيب نحو 46 تلميذا وتلميذة، الخميس، بتسمم غذائي جماعي بمدرسة الشهيد محمد سبع الكائنة بحي لبداع، بالضاحية الجنوبية لبلدية طولقة على بعد 36 كلم من مقر ولاية بسكرة. حادث التسمم الجماعي جاء عقب تناول الضحايا وجبة غذائية مدرسية باردة، تعرض على إثرها التلاميذ لتسمم صاحبه تقيؤ وآلام شديدة في البطن، ما تسبب لهم في حالة هلع كبيرة بالمؤسسة التربوية المعنية، حيث استنجدت الإدارة بمصالح الحماية المدنية التي جندت سيارات إسعاف لإجلاء الضحايا التلاميذ المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و12 سنة نحو الاستعجالات الطبية عباس ساعد بالمدينة.

ونزل خبر الحادث على أولياء التلاميذ كالصاعقة وهرول الأولياء للاطمئنان على أبنائهم المتمدرسين والمحولين للاستعجالات الطبية وسط حالة كبيرة من الغليان والغضب المصاحبة لحادثة التسمم الجماعية، حيث تشير الفرضيات الرائجة إلى أنها تتعلق بمادة الياغورت، فيما فتحت المصالح المؤهلة تحقيقا في ملابسات الحادث وحوّلت عينات من المواد الغذائية الممنوحة للتلاميذ المتمدرسين للتحليل المخبري للوقوف على مدى سلامة المواد الغذائية المختلفة.