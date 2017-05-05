أراد تقديم يد المساعدة فقتلته شاحنة بأنفاق خراطة

توفي، المدعو "لعياشي مجدوب" في الخمسينات من عمره، الخميس، متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها ليلة الأحد الماضي، بالنفق الثاني لخراطة على الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط بجاية بولاية سطيف..

حيث تدخل الضحية الذي يشتغل لدى مديرية الأشغال العمومية بشاحنته من نوع "فولفو" لتقديم يد المساعدة بغرض جر شاحنة أخرى من نوع "رونو" أصيبت بعطب داخل النفق قبل أن تصدمهم شاحنة ثالثة من نوع "هيونداي" ما تسبب في مقتل سائق هذه الأخيرة، في الأربعينات من عمره، بعين المكان فيما أصيب شخصان آخران بجروح بليغة من بينهم عامل مديرية الأشغال العمومية هذا الأخير الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد صراع طويل مع الموت بغرفة الإنعاش.