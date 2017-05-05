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حبس مروج المخدرات على مستوى ميناء القل
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القل، الخميس، غرب ولاية سكيكدة، بإيداع أربعيني مسبوق قضائيا، الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته بتهمة حيازة المخدرات لغرض العرض وحيازة الأسلحة البيضاء من دون مبرر شرعي.
وتعود حيثيات القضية إلى التحريات المكثفة التي قامت بها المصالح الأمنية التابعة لأمن دائرة القل، وذلك على إثر معلومات مفادها أن أحد الأشخاص يحوز كمية من المخدرات ويقوم بعرضها للبيع على مستوى ميناء الصيد البحري بمدينة القل، حيث وضعت له كمينا محكما، إذ بمجرد مشاهدته لعناصر الشرطة قام برمي كمية من المخدرات مقدرة بنحو 13 قطعة معدة للبيع، ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بنحو 51800 دج عبارة عن أوراق وقطع نقدية من مختلف الفئات وبإخضاعه لعملية التلمس القانونية عثر بحوزته على قطعتين من المخدرات وسلاح أبيض كان المشتبه فيه يستعمله في تقطيع المخدرات وترويجها، ومواصلة لعملية التفتيش بمحيط تواجده عثر على 3 أسلحة بيضاء ملك له.
sami2017/05/11 على 21:581
ce lui la ci le dirnier de la list ,ci u petit poisson mais ou est lesrequins et les baleins ?