وفاة شخص في انفجار لغم بعين الدفلى

توفي شخص، زوال الأربعاء، بعد تعرضه لإصابات بليغة عقب انفجار لغم تقليدي ببلدية بربوش على الحدود مع ولاية المدية.

الضحية المدعو "ط. م" يبلغ من العمر 33 سنة كان يرعى قطيعا من مواشيه وتوغل في المنطقة الغابية المذكورة في حدود منتصف النهار، ولم يكن يعلم بوجود قنبلة تقليدية الصنع يكون إرهابيون قد نصبوها بالمكان في وقت سابق فانفجرت ولم يتمكن من النجاة بنفسه لنزيفه الحاد حيث توفي متأثرا، وتدخلت قوات الجيش الوطني الشعبي لتأمين الطريق والسماح لأعوان الحماية المدنية بنقل جثته إلى مستشفى خميس مليانة.

هذا وقد شيعت جنازة الضحية ظهر الخميس بمقبرة سيدي محمد بن علي ببلدية بربوش وسط حضور جماهيري كبير.