حزب الله يفكك مواقعه العسكرية على الحدود السورية

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الخميس، تفكيك كل مواقعه العسكرية على طول الحدود الشرقية للبنان مع سوريا، مؤكداً أن المنطقة "مسؤولية الحكومة اللبنانية الآن".

وقال حسن نصر الله الأمين العام للحزب في خطاب تلفزيوني، إن الحزب "مستعد لضمان اتفاق تسوية للمسلحين السُّنة لمغادرة المنطقة الحدودية شمال شرقي لبنان".

وأضاف نصر الله، أن الحكومة السورية وحلفاءها موسكو وطهران وحزب الله في توافق أكثر من أي وقت مضى.

وقال نصر الله، إن الحرب في سوريا دخلت منعطفاً جديداً ويجب اغتنام أي فرصة لوقف إطلاق النار.

وفي إشارة إلى "إسرائيل"، قال نصر الله "أي مواجهة مع إسرائيل قد تجري في الأراضي الإسرائيلية ولكنه هون من مخاوف احتمال وقوع أي نزاع قريب".