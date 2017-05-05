وفاة تلميذ غرقا داخل حوض مائي بتاجنانت في ميلة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء الأربعاء، في حدود الساعة الثالثة و20 دقيقة لانتشال جثة طفل، يدعى "ض. م"، البالغ من العمر 9 سنوات، تلميذ يدرس بالسنة الثالثة من التعليم الابتدائي بقرية بن صرور، وجد جثة هامدة داخل حوض مائي عمقه نحو 3 أمتار، بالمكان المسمى منطقة بن صرور، التابعة إلى بلدية تاجنانت جنوب عاصمة الولاية ميلة.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن الطفل الضحية أراد الهروب من حرارة الشمس متوجها إلى مياه الحوض قصد السباحة لكنه علق بالطمي، الأمر الذي تسبب في وفاته، حيث تم نقله من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة متعددة الخدمات لبلدية تاجنانت ليحول بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

وقد تدخلت مصالح الدرك الوطني لمباشرة إجراءات التحقيق والمعاينة، في انتظار تنفيذ تعليمات وكيل الجمهورية بالمحكمة الإقليمية لإجراء التشريح قصد تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

للإشارة، فقد ابتلعت المسطحات المائية العشرات من التلاميذ السنوات الفارطة، خصوصا مع بداية موسم الحر، من بينهم قاصران ببلدية شلغوم العيد، حينما تنقلا إلى الوادي بغرض السباحة هروبا من حرارة الجو التي شهدتها المنطقة آنذاك .