قالت وسائل إعلام إيطالية، إن انفجاران وقعا أمام مكتب بريد في وسط العاصمة روما، الجمعة، مضيفة أنهما لم يسفرا عن خسائر بشرية، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
وقال التلفزيون الحكومي نقلاً عن مصادر في الشرطة المحلية، إن التفجيرين كانا نتيجة عبوتين ناسفتين وضعتا في موقف للسيارات أمام مكتب للبريد في شارع مارموراتا وسط روما، مما أسفر عن أضرار مادية أصابت سيارتين كانتا في المكان.
وحسب نفس المصدر فقد عثرت الشرطة على بقايا العبوتين المتروكتين بين السيارات المتوقفة.
ونقل عن أحد رجال الشرطة القول: "إن الوضع تحت السيطرة ولم يصب أحد بأذى".
وتابع القول: "التحقيقات جارية ونحن حالياً لا نستبعد أي فرضية، وربما يكون الأمر متعلقاً بطردين مفخخين".
وفور وقوع الانفجارين، قامت إدارة البلدية في روما بإغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة.
وتشهد روما اليوم أعمال مؤتمر القمة الرابع لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني والمفوضة العليا للشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والذي يستمر حتى يوم غد (السبت).
فيما يعقد في باري (جنوب شرق) منذ يوم أمس (الخميس)، اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لمجموعة السبع (حتى يوم غد) التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا، بالإضافة إلى إيطاليا.
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انفجاران أمام مكتب للبريد وسط روما
وكالات - الشروق أونلاين
قالت وسائل إعلام إيطالية، إن انفجاران وقعا أمام مكتب بريد في وسط العاصمة روما، الجمعة، مضيفة أنهما لم يسفرا عن خسائر بشرية، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
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وقال التلفزيون الحكومي نقلاً عن مصادر في الشرطة المحلية، إن التفجيرين كانا نتيجة عبوتين ناسفتين وضعتا في موقف للسيارات أمام مكتب للبريد في شارع مارموراتا وسط روما، مما أسفر عن أضرار مادية أصابت سيارتين كانتا في المكان.
وحسب نفس المصدر فقد عثرت الشرطة على بقايا العبوتين المتروكتين بين السيارات المتوقفة.
ونقل عن أحد رجال الشرطة القول: "إن الوضع تحت السيطرة ولم يصب أحد بأذى".
وتابع القول: "التحقيقات جارية ونحن حالياً لا نستبعد أي فرضية، وربما يكون الأمر متعلقاً بطردين مفخخين".
وفور وقوع الانفجارين، قامت إدارة البلدية في روما بإغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة.
وتشهد روما اليوم أعمال مؤتمر القمة الرابع لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني والمفوضة العليا للشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والذي يستمر حتى يوم غد (السبت).
فيما يعقد في باري (جنوب شرق) منذ يوم أمس (الخميس)، اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لمجموعة السبع (حتى يوم غد) التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا، بالإضافة إلى إيطاليا.