يملكها 20 فلاحا ينشطون ببلدية الرويسات حريق مهول يلتهم 5 آلاف نخلة في واحة بورقلة

أتلفت نحو 5000 نخلة، إثر حريق مهول، نشب بإحدى واحات النخيل ببلدية الرويسات في ولاية ورقلة، كما أفاد مسؤولو هذه الجماعة المحلية.

وتعود ملكية هذه النخيل، وأغلبها مثمرة، إلى أكثر من 20 فلاحا ينشطون بالمنطقة المسماة "عين الستر" بإقليم بلدية الرويسات، مثلما أوضح الأمين العام للبلدية.

وقد استغرقت عملية إطفاء هذا الحريق، الذي كان قد اندلع أول أمس الأربعاء، وزادت من سرعة تأججه الرياح العاتية التي كانت قد اجتاحت المنطقة نحو 12 ساعة كاملة، حيث جرى تسخير إمكانيات مادية وبشرية معتبرة لمصالح الحماية المدنية وأخرى تابعة لقاعدة الحياة بحوض بركاوي لإخماده، فضلا عن تجند العديد من الخواص وجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة، كما أضاف بقي حشاني.

يذكر أن ولاية ورقلة كانت قد سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية نشوب 124 من حرائق واحات النخيل بمناطق متفرقة من الولاية، أتلفت 861 نخلة، وفقا لإحصائيات مديرية الحماية المدنية.

وسجلت زيادة ''ملحوظة'' بخصوص خسائر النخيل الناتجة عن الحرائق مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة التي كانت النيران قد تسببت حينها في إتلاف ما مجموعه 646 نخلة.