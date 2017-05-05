قال سكان ووسائل إعلام، الخميس، إن تنظيم القاعدة بدأ السعي لتجنيد أتباع له في اليمن من خلال توزيع أوراق مسابقة جائزتها الأولى بندقية هجومية من نوع كلاشنيكوف.
وذكر سكان، أن متشددين يجوبون مدينة تعز جنوب غرب البلاد مع اقتراب شهر رمضان المبارك ويقومون بوضع ملصقات تعلن عن المسابقة.
ويحث منظمو المسابقة السكان على الحصول على أوراق المسابقة من أعضاء التنظيم. وتركز معظم الأسئلة على تفسير التنظيم للإسلام.
ومن بين ما كتب على إحدى الأوراق سؤال يطلب ذكر ثلاثة بنود في الدستور اليمني تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وسؤال آخر يقول: "أي شخص يتبع قانوناً غير الشريعة الإسلامية كافر يجب قتله ويطلب ذكر ثلاثة أدلة نصية على ذلك".
والجائزة الأولى للمسابقة بندقية كلاشنيكوف صناعة صينية والثانية دراجة نارية والثالثة جهاز كمبيوتر محمول.
وهناك جوائز أخرى من بينها مسدس فضلاً عن جوائز مادية بقيمة 20 ألف ريال (80 دولاراً).
ولم تتضمن أوراق الأسئلة تفاصيل عن المكان الذي ستقدم إليه، لكن سكاناً أبلغوا وكالة رويترز للأنباء، بأن مكاتب التنظيم ومساجده في المدينة معروفة على نطاق واسع.
وانتهز فرع القاعدة في اليمن، أحد أكثر أفرع التنظيم المتشدد نشاطاً، فرصة الفوضى في اليمن لتعزيز مواقعه خاصة في المناطق النائية في الجنوب.
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لتجنيد أتباع له
تنظيم القاعدة ينظم مسابقة في اليمن والجائزة الأولى كلاشنيكوف!
رويترز - الشروق أونلاين
قال سكان ووسائل إعلام، الخميس، إن تنظيم القاعدة بدأ السعي لتجنيد أتباع له في اليمن من خلال توزيع أوراق مسابقة جائزتها الأولى بندقية هجومية من نوع كلاشنيكوف.
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تنظيم القاعدة ينظم مسابقة في اليمن والجائزة الأولى كلاشنيكوف!
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وذكر سكان، أن متشددين يجوبون مدينة تعز جنوب غرب البلاد مع اقتراب شهر رمضان المبارك ويقومون بوضع ملصقات تعلن عن المسابقة.
ويحث منظمو المسابقة السكان على الحصول على أوراق المسابقة من أعضاء التنظيم. وتركز معظم الأسئلة على تفسير التنظيم للإسلام.
ومن بين ما كتب على إحدى الأوراق سؤال يطلب ذكر ثلاثة بنود في الدستور اليمني تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وسؤال آخر يقول: "أي شخص يتبع قانوناً غير الشريعة الإسلامية كافر يجب قتله ويطلب ذكر ثلاثة أدلة نصية على ذلك".
والجائزة الأولى للمسابقة بندقية كلاشنيكوف صناعة صينية والثانية دراجة نارية والثالثة جهاز كمبيوتر محمول.
وهناك جوائز أخرى من بينها مسدس فضلاً عن جوائز مادية بقيمة 20 ألف ريال (80 دولاراً).
ولم تتضمن أوراق الأسئلة تفاصيل عن المكان الذي ستقدم إليه، لكن سكاناً أبلغوا وكالة رويترز للأنباء، بأن مكاتب التنظيم ومساجده في المدينة معروفة على نطاق واسع.
وانتهز فرع القاعدة في اليمن، أحد أكثر أفرع التنظيم المتشدد نشاطاً، فرصة الفوضى في اليمن لتعزيز مواقعه خاصة في المناطق النائية في الجنوب.