تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من تفكيك جماعة لدعم وإسناد الإرهاب متكونة من أربعة أشخاص.
ومكنت هذه العملية النوعية من حجز هواتف نقالة استعملت في عملية الاتصال بالعناصر الإرهابية النشطة، تم تقديم الأشخاص الموقفين، الخميس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى أين تم إيداعهم الحبس.
وفي عملية نوعية أخرى تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية النعامة من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تنشط في المناطق الحدودية الغربية وتقوم بتوزيع المخدرات بالولايات الغربية والداخلية،العملية أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص وحجز 380 كغ من الكيف المعالج.
وأوضح رئيس خلية الإعلام والاتصال بالأمن الولائي لولاية النعامة، موسى كريزس "أن العملية أسفرت عن توقيف 8 أشخاص وحجز 380 كغ من الكيف المعالج كما تم حجز 4 مركبات رباعية الدفع ومبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات يقدر بـ35 مليون سنتيم".
أضاف أنه بدائرة المشرية "تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على شبكة إجرامية تقوم بترويج الأقراص المهلوسة في الوسط الشباني والمتاجرة بها بطريقة غير شرعية عن طريق استعمال وصفات طبية مزورة وبعد إتمام الإجراءات اللازمة في حقهم تم تقديم أطراف القضية أمام العدالة".
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تفكيك جماعة لدعم الإرهاب بغليزان
الشروق أون لاين
تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من تفكيك جماعة لدعم وإسناد الإرهاب متكونة من أربعة أشخاص.
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ومكنت هذه العملية النوعية من حجز هواتف نقالة استعملت في عملية الاتصال بالعناصر الإرهابية النشطة، تم تقديم الأشخاص الموقفين، الخميس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى أين تم إيداعهم الحبس.
وفي عملية نوعية أخرى تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية النعامة من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تنشط في المناطق الحدودية الغربية وتقوم بتوزيع المخدرات بالولايات الغربية والداخلية،العملية أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص وحجز 380 كغ من الكيف المعالج.
وأوضح رئيس خلية الإعلام والاتصال بالأمن الولائي لولاية النعامة، موسى كريزس "أن العملية أسفرت عن توقيف 8 أشخاص وحجز 380 كغ من الكيف المعالج كما تم حجز 4 مركبات رباعية الدفع ومبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات يقدر بـ35 مليون سنتيم".
أضاف أنه بدائرة المشرية "تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على شبكة إجرامية تقوم بترويج الأقراص المهلوسة في الوسط الشباني والمتاجرة بها بطريقة غير شرعية عن طريق استعمال وصفات طبية مزورة وبعد إتمام الإجراءات اللازمة في حقهم تم تقديم أطراف القضية أمام العدالة".