السجن المؤبد لمسؤول صيني بتهمة الفساد

أصدرت محكمة صينية، الجمعة، قراراً نهائياً يقضي بالسجن المؤبد بحق مسؤول حكومي سابق، بتهمة الفساد المالي وتلقي رشاوى.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية الصينية، أن "محكمة لنجو في ولاية غانسو شمال غربي البلاد، اتهمت عضو الحزب الشيوعي الصيني السابق ماو شيابوينغ، بتلقي رشاوى بقيمة 104 مليون يوان (15 مليون دولار)، إلى جانب اختلاس أموال عامة، تبلغ قيمتها 400 مليون يوان (58 مليون دولار)".

وحكمت المحكمة على ماو، بالسجن المؤبد وحرمانه من حقوقه السياسية ومصادرة ممتلكاته الخاصة، فضلاً عن إعادة المكاسب التي حققها بطرق غير شرعية إلى خزينة الدولة.

وأوضحت المحكمة في قرارها، أن ماو الذي شغل عدة وظائف حكومية خلال الفترة بين عامي 1995 و2013، عمل على تحقيق مكاسب غير شرعية، عبر ابتزاز عدة شركات وشخصيات، وأنه أقر بالتهم الموجهة إليه.