السودان يعلن عن تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، في وقت متأخر الخميس، تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة تتألف من واحد وثلاثين وزيراً واثنين وأربعين وزير دولة.

وصرح صالح أمام الصحفيين، إن الحكومة جاءت معبرة عن توصيات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير في جانفي 2014 لحل أزمات السودان الاقتصادية وإنهاء الحرب في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال صالح: "أولويات الحكومة تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار المتمثلة في زيادة الإنتاج والاهتمام بمعاش الناس وتحقيق السلام".

واختتم الحوار الذي قاطعته أحزاب معارضة رئيسية والحركات التي تقاتل الحكومة في أكتوبر الماضي.

وحصلت الأحزاب التي شاركت في الحوار على ستة مقاعد من إجمالي واحد وثلاثين مقعداً.

واحتفظ وزير الخارجية إبراهيم عبد العزيز غندور بمقعده في التشكيلة الجديدة إضافة لوزير الدفاع عوض محمد أحمد ابنعوف. كما عين ضابط الشرطة السابق حامد منان أحمد وزيراً للداخلية. وجاء فريق في الجيش السوداني وزيراً للمالية وكان يشغل مدير الإدارة المالية في الجيش السوداني محمد عثمان الركابي.

وعين عبد الرحمن عثمان وزيراً للنفط، بينما تولى الأستاذ الجامعي هاشم محمد أحمد سالم حقيبة المعادن.

وعينت الحكومة بموجب مراسم جمهورية أصدرها البشير.

ويحكم البشير بنظام رئاسي منذ توليه السلطة.

وكان البرلمان قرر في ديسمبر الماضي تعديلاً دستورياً يستحدث منصب رئيس وزراء يعينه الرئيس وشغله بكري حسن صالح وهو الضابط الوحيد الذي ظل محتفظاً بمنصبه في الحكومة منذ الانقلاب الذي قام به البشير في العام 1989.

ويحكم السودان الآن بدستور انتقالي صيغ العام 2005 عقب توقيع اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه، وأفضى إلى إعلان جنوب السودان دولة مستقلة.