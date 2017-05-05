لا يقدر على مقاومة النوم خلال الاجتماعات، فرئيس زيمبابوي روبرت موغابي - البالغ من العمر 93 عاماً، والذي سيخوض الانتخابات مجدداً في العام المقبل - يغفو خلال اللقاءات، "نصف نائم"، أو بتعبير أدق يريح عينيه لا أكثر؛ لكونه يعاني حالة مرضية تجعلهما لا تتحملان الأضواء الساطعة.
هذا ما قاله المتحدث الرسمي جورج شارامبا، بعدما انهالت التعليقات على موغابي إثر انتشار صور له يظهر فيها نائماً، على ما يبدو، في اجتماع المُنتدى الاقتصادي العالمي في جنوب إفريقيا، خلال الشهر الجاري، وفق ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية عن صحيفة هيرالد الحكومية.
وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي بعدما غادر الرئيس هذا الأسبوع إلى سنغافورة؛ من أجل تلقي علاج طبي لعينيه، مضيفاً: "أشعر بالإخفاق عندما يوجد ذلك التفسير بأن الرئيس ينام في المؤتمرات - لا".
ونشر حساب على موقع تويتر باسم ثيوفيلوس تغريدة للتعليق على إحدى صور الرئيس، الذي تولى السلطة منذ عام 1980، قائلاً: "موغابي نائماً في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال مناقشة بشأن إشراك الشباب في صنع القرار. الأمر حزين!".
تغريدة
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُلتقط فيها صور للرئيس نصف نائم، فقد حدث ذلك أيضاً خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الستين لجمهورية غانا، في مارس.
وعلّق الصحفي إسماعيل أكوي على تلك الواقعة في تغريدة، قال فيها إن موغابي صُوّر نائماً في أثناء انعقاد احتفالية لمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد!.
تغريدة
وتُراقَب صحة موغابي الآخذة في الوهن عن كثب في زيمبابوي؛ إذ تداول مُستخدمون على الشبكات الاجتماعية على نحو كبير صورته بينما يجد صعوبة بالغة في المشي على السجادة الحمراء، وفي أثناء سقوطه من أعلى منصّة عام 2015.
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لا يستطيع مقاومة النوم
رئيس زيمبابوي موغابي يغفو في كل الاجتماعات!
هاف بوست عربي - الشروق أونلاين
لا يقدر على مقاومة النوم خلال الاجتماعات، فرئيس زيمبابوي روبرت موغابي - البالغ من العمر 93 عاماً، والذي سيخوض الانتخابات مجدداً في العام المقبل - يغفو خلال اللقاءات، "نصف نائم"، أو بتعبير أدق يريح عينيه لا أكثر؛ لكونه يعاني حالة مرضية تجعلهما لا تتحملان الأضواء الساطعة.
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هذا ما قاله المتحدث الرسمي جورج شارامبا، بعدما انهالت التعليقات على موغابي إثر انتشار صور له يظهر فيها نائماً، على ما يبدو، في اجتماع المُنتدى الاقتصادي العالمي في جنوب إفريقيا، خلال الشهر الجاري، وفق ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية عن صحيفة هيرالد الحكومية.
وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي بعدما غادر الرئيس هذا الأسبوع إلى سنغافورة؛ من أجل تلقي علاج طبي لعينيه، مضيفاً: "أشعر بالإخفاق عندما يوجد ذلك التفسير بأن الرئيس ينام في المؤتمرات - لا".
ونشر حساب على موقع تويتر باسم ثيوفيلوس تغريدة للتعليق على إحدى صور الرئيس، الذي تولى السلطة منذ عام 1980، قائلاً: "موغابي نائماً في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال مناقشة بشأن إشراك الشباب في صنع القرار. الأمر حزين!".
تغريدة
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُلتقط فيها صور للرئيس نصف نائم، فقد حدث ذلك أيضاً خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الستين لجمهورية غانا، في مارس.
وعلّق الصحفي إسماعيل أكوي على تلك الواقعة في تغريدة، قال فيها إن موغابي صُوّر نائماً في أثناء انعقاد احتفالية لمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد!.
تغريدة
وتُراقَب صحة موغابي الآخذة في الوهن عن كثب في زيمبابوي؛ إذ تداول مُستخدمون على الشبكات الاجتماعية على نحو كبير صورته بينما يجد صعوبة بالغة في المشي على السجادة الحمراء، وفي أثناء سقوطه من أعلى منصّة عام 2015.