حجزت بحوزته 46 صفيحة مهلوسات كان بصدد بيعها مروج مخدرات يبدي مقاومة عنيفة خلال توقيفه بالشفة

تمكن عناصر الأمن الحضري بالشفة غرب البليدة، الأربعاء، من توقيف أحد أخطر مروجي المخدرات بالجهة الغربية للولاية مع حجز كمية معتبرة من الأقراص المخدرة كانت بحوزته قدرت بـ 458 كبسولة.

وحسب مصادر الشروق، فإن مروج المخدرات أبدى مقاومة عنيفة وحاول الفرار قبل أن تتم السيطرة عليه وتوقيفه من قبل عناصر الشرطة، العملية تعود لمعلومات وردت إلى فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الشفة، مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية على مستوى مدينة الشفة، على الفور تم فتح تحقيق في القضية تمكن من خلاله عناصر الأمن من تحديد هوية المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه، حيث تم ترصده وإيقافه في حالة تلبس بينما كان على متن سيارة وبحوزته كيس بلاستيكي أسود اللون يحتوي على 46 صفيحة كل صفيحة تحتوي على 10 كبسولات بمجموع 458 قرص مهلوس كانت موجهة للبيع، المتهم أودع أمس رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون وما يزال التحقيق القضائي ساريا في القضية للكشف عن متورطين آخرين.