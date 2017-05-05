استرجاع كلاشينكوف كان بحوزته القضاء على إرهابي بعين الدفلى

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي بولاية عين الدفلى.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، وإثر كمين تم تنفيذه بمنطقة زقاغة الجبلية الواقعة شمال غربي إقليم ولاية عين الدفلى، صباح الجمعة، قضت مفرزة للجيش على إرهابي، فيما تم حجز مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف كان بحوزته.

وأضاف البيان أن "العملية تأتي بعد يومين من القضاء على إرهابي خطير بالميلية بولاية جيجل، وتؤكد جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب والبحث عن بقايا الفلول الإرهابية والقضاء على المجرمين عبر كافة ربوع الوطن".