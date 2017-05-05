تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي بولاية عين الدفلى.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، وإثر كمين تم تنفيذه بمنطقة زقاغة الجبلية الواقعة شمال غربي إقليم ولاية عين الدفلى، صباح الجمعة، قضت مفرزة للجيش على إرهابي، فيما تم حجز مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف كان بحوزته.
وأضاف البيان أن "العملية تأتي بعد يومين من القضاء على إرهابي خطير بالميلية بولاية جيجل، وتؤكد جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب والبحث عن بقايا الفلول الإرهابية والقضاء على المجرمين عبر كافة ربوع الوطن".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1أراد تقديم يد المساعدة فقتلته شاحنة بأنفاق خراطة
2سدود الجزائر امتلأت بنسبة 70 بالمائة
3تفكيك "إدارة موازية" بحوزتها 188 ختم مزوّر بوهران!
4الإطاحة بشبكة دولية مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية بتبسة
5إصابة 46 تلميذا بتسمم غذائي إثر تناول وجبة مدرسية ببسكرة
Français English
الرأي
سلطان بركاني
الإمتحان الذي غفل عنه كثير من النّاس!
سليم قلالة
المَقعد المُتبَاكَى عليه
عبد الناصر
هلال رمضان.. في شعبان
محمد الهادي الحسني
"إتيان" ديني؟
عمار يزلي
"مقارون" فرنسا و"سلاطة" الجزائر
سليم قلالة
أين ثقافتنا السياسية؟
جمال لعلامي
الحكومة.. الفائز والجائز!
صالح عوض
ليبيا البعيدة القريبة
عبد الرزاق قسوم
جهاد الماء والملح
حبيب راشدين
إعادة تدوير السلطة بوجاهة الديمقراطية
الفيديو
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
استرجاع كلاشينكوف كان بحوزته
القضاء على إرهابي بعين الدفلى
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي بولاية عين الدفلى.
تغطيات ذات صلة
جمعيات القنص تطلب الترخيص لمحاربة الخنازير بالطارف
القضاء على إرهابي بعين الدفلى
مروج مخدرات يبدي مقاومة عنيفة خلال توقيفه بالشفة
تفكيك جماعة لدعم الإرهاب بغليزان
حريق مهول يلتهم 5 آلاف نخلة في واحة بورقلة
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، وإثر كمين تم تنفيذه بمنطقة زقاغة الجبلية الواقعة شمال غربي إقليم ولاية عين الدفلى، صباح الجمعة، قضت مفرزة للجيش على إرهابي، فيما تم حجز مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف كان بحوزته.
وأضاف البيان أن "العملية تأتي بعد يومين من القضاء على إرهابي خطير بالميلية بولاية جيجل، وتؤكد جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب والبحث عن بقايا الفلول الإرهابية والقضاء على المجرمين عبر كافة ربوع الوطن".