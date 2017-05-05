استشهد شاب فلسطيني، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "الشاب سبع نضال عبيد (20 عاماً)، استشهد بعد إطلاق جنود إسرائيليين النار عليه في قرية النبي صالح".
وأوضحت أن "عبيد أصيب بالرصاص الحي في صدره، وقد اخترقت الرصاصة قلبه".
وأضافت الوزارة، أن "الطواقم الطبية عملت على إنعاش قلبه بعد أن كان متوقفاً، لكن حالته كانت حرجة للغاية ما أدى لوفاته".
وتشهد قرية النبي صالح مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان.
وعادة ما ينظم الفلسطينيون، مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة.
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب رام الله
وكالات - الشروق أونلاين
استشهد شاب فلسطيني، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "الشاب سبع نضال عبيد (20 عاماً)، استشهد بعد إطلاق جنود إسرائيليين النار عليه في قرية النبي صالح".
وأوضحت أن "عبيد أصيب بالرصاص الحي في صدره، وقد اخترقت الرصاصة قلبه".
وأضافت الوزارة، أن "الطواقم الطبية عملت على إنعاش قلبه بعد أن كان متوقفاً، لكن حالته كانت حرجة للغاية ما أدى لوفاته".
وتشهد قرية النبي صالح مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان.
وعادة ما ينظم الفلسطينيون، مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة.