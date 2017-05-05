جمعيات القنص تطلب الترخيص لمحاربة الخنازير بالطارف

وجهت 15 جمعية مختصة في تنظيم حوشات القنص الإداري معتمدة بولاية الطارف، في رسالة تحصلت "الشروق" على نسخة منها، نداء إلى السلطات الولائية والأمنية ومديريات الغابات والفلاحة تطلب منها تجديد التراخيص القانونية التي تخول لها محاربة وصيد الخنازير البرية التي عاثت فسادا في مختلف المحاصيل الزراعية بمختلف بلديات الولاية.

وجاء هذا النداء بعد أن تكبّد العديد من الفلاحين خسائر في الحبوب والمزروعات اضطرتهم إلى الاستنجاد بجمعية من ولاية سكيكدة لمساعدتها وإنقاذ محاصيلها من الضياع. في حين يقول فرّاش سعيد، رئيس إحدى الجمعيات بالطارف، إن جمعيات الولاية قادرة على التكفل بالمهمة على أحسن ما يرام، خصوصا أنها قادت خلال المواسم الماضية حملات ناجحة تكلّلت بمحاصرة الخنازير وتحجيم نشاطها العدواني بشكل جد فعّال، غير أن المبادرة التي كانوا يأملون القيام بها هذا الموسم تعطلت بسبب عدم الحصول على الترخيص القانوني الذي يسمح لهم بتنظيم الحملات وحوشات القنص، ما جعل الفلاحين يعانون ويتجشمون متاعب جمّة مع غياب الإمكانيات التي تساعدهم على مراقبة قطعان الخنازير التي تداهمهم خلال الفترات الليلية في ظل مخاطر الاعتداء الذي قد يتعرضون له في أي لحظة، الأمر الذي يستلزم- حسب ذات المسؤول- ضرورة الإسراع في الحصول على القرارات مع الدعم بالخراطيش التي يفتقدونها في هذه الفترة، وذلك للقضاء على ظاهرة إتلاف الثروة الفلاحية من قبل الخنزير البرّي.