تستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاثنين، الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون الذي يتولى مهامه، الأحد، حسب ما أعلن المتحدث باسم ميركل شتيفن سايبرت.
وتابع المتحدث في لقاء صحفي معتاد، الجمعة، إن "المستشارة سيسرها استقبال الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون في مقر المستشارية بعد ظهر الاثنين".
ولم يفصح المتحدث عن فحوى اللقاء، في حين ينتظر أن يدلي كل من ميركل وماكرون بموقفهما بشأن مسائل تتعلق بإصلاح الإتحاد الأوروبي.
واستقبلت ميركل ماكرون الوسطي خلال حملته الانتخابية وهنأته بحرارة لدى فوزه في 7 ماي.
وأكدت على الأثر، أنها تحمل آمال "ملايين الفرنسيين" والأوروبيين وأنها ستدافع عن "الانفتاح على العالم".
وستكون أول زيارة لماكرون إلى الخارج، واعتاد الرؤساء الفرنسيون أن تكون أول زيارة لهم إلى ألمانيا.
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في أول زيارة له كرئيس
ميركل تستقبل ماكرون في برلين الاثنين
أ ف ب - الشروق أونلاين
تستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاثنين، الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون الذي يتولى مهامه، الأحد، حسب ما أعلن المتحدث باسم ميركل شتيفن سايبرت.
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وتابع المتحدث في لقاء صحفي معتاد، الجمعة، إن "المستشارة سيسرها استقبال الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون في مقر المستشارية بعد ظهر الاثنين".
ولم يفصح المتحدث عن فحوى اللقاء، في حين ينتظر أن يدلي كل من ميركل وماكرون بموقفهما بشأن مسائل تتعلق بإصلاح الإتحاد الأوروبي.
واستقبلت ميركل ماكرون الوسطي خلال حملته الانتخابية وهنأته بحرارة لدى فوزه في 7 ماي.
وأكدت على الأثر، أنها تحمل آمال "ملايين الفرنسيين" والأوروبيين وأنها ستدافع عن "الانفتاح على العالم".
وستكون أول زيارة لماكرون إلى الخارج، واعتاد الرؤساء الفرنسيون أن تكون أول زيارة لهم إلى ألمانيا.