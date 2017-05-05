شدد على حماية الحدود من التهديدات الجيش يؤكد: ملتزمون بقيم بن باديس

أكد الجيش الوطني الشعبي، اقتداء أفراده بـ"الوعي الوطني الرفيع الذي اتسم به العلامة عبد الحميد ابن باديس، ويحرص على الالتزام بها في أداء واجبه الوطني".

وجاء في افتتاحية مجلة الجيش لشهر ماي، بأن أفراد الجيش الوطني الشعبي، ملتزم بقيم ووعي الشيخ العلامة عبد الحميد ابن باديس، كدلالة على المكانة المرموقة التي يحظى بها الجانب المعرفي والعلمي والثقافي مثلما أشارت إليه رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة يوم العلم في 16 أفريل الماضي.

وأضافت المجلة أن "أفراد الجيش يتقاسمون رفقة كافة الشعب الجزائري الأبي كافة الواجبات الوطنية من أجل الرقي بالبلاد وبلوغها المستويات الرفيعة".

وأكدت المؤسسة العسكرية، إيلاء القيادة العليا للجيش، "العناية الفائقة لتطوير القدرات الدفاعية للجيش على كافة الأصعدة والوقوف على جاهزيته في أعلى درجاتها من خلال التقييم الصائب لمستوى التحديات واستقراء أحداثها واستباق نواياها والحرص على أن تتضمن التوجيهات والتعليمات المسداة في مجال تحضير القوات الأخذ في عين الاعتبار مواكبة الأوضاع السائدة إقليميا ودوليا".

وأكد الجيش "عدم نسيانه معاناة الجزائريين إبان حقبة الاستعمارية المريرة، حيث عاش خلالها أبشع أنواع الهمجية والتعذيب، خاصة باستذكار الذكرى الأليمة لمجازر 8 ماي 1945 التي اقترفتها أيادي المستعمر الغاشم".

وأفادت المجلة بأن الجيش قطعت كافة مكوناته، خلال العشرية الأخيرة، أشواطا هامة في التحديث والتكيف المستمر مع متطلبات التطوير التكنولوجي والعلمي بالإعتماد على مقاربة ناجحة أساسها مواصلة مهمة العمل الإعدادي والتكويني والتدريبي بالموازاة مع مهامها مع الأسلاك الأمنية الأخرى في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكدت أن "الجيش الوطني الشعبي هو الدرع الواقي والحصن المتين لسيادة الدولة واستقلالها وحماية مؤسساتها، حيث يتولى مهام الدفاع عن حدودنا الوطنية المديدة وكذا مياهنا الإقليمية ومجالنا الجوي، وردع كل من تسول له نفسه محاولة المساس بسيادة بلادنا والإضرار بأمن مؤسساتنا واقتصادنا الوطني".