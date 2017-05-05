الفنان عمر زيات المدعو "عمر سونوصافي" في ذمة الله

بعث وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، ببرقية تعزية إلى عائلة الفنان والناشط في الحقل الفني والثقافي "عمر زيات" المعروف باسم "عمر سونو صافي"، وكذا إلى الأسرة الفنية الجزائرية على إثر وفاته.

وجاء في رسالة التعزية لوزير الثقافة، "أن الفقيد عمل أستاذا في الموسيقى والتربية الفنية ثم اختار المهنة الحرة ليصبح من الشخصيات البارزة في المشهد الفني كمشرف على الحفلات التي نشطها كبار الفنانين والمغنين العالميين الذين يقصدون الجزائر في إطار التبادل الثقافي، كما أسس الفقيد مؤسسة للتنشيط الثقافي والفني في السمعي البصري والتركيبات الضوئية وأدارها".

وأضاف ميهوبي، "أنه برحيله اليوم تفقد الساحة الثقافية والفنية شابا موسيقيا جادا في عمله ومحبا لوسطه الفني ولمهنته، متميزا بأخلاقه العالية وتواضعه الجم ودفاعه عن الثقافة الجزائرية والسعي إلى الارتقاء بها".