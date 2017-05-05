تعزز جهاز الأمن الوطني، الخميس، بمدرسة الشرطة في الصومعة بـ441 ضابط يمثلون دفعة ملازميبن أوائل للشرطة يتوزع مجملهم على تخصصات الشرطة القضائية والاستعلامات العامة وشرطة الحدود، حيث تلقى عدد من المتخرجين تكوينا عسكريا.
وقد أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، رفقة اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، الخميس، على حفل تخرج الدفعة الحادية عشرة للملازمين الأوائل للشرطة المتكونة من 441 ملازم أول للشرطة، بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة "عبد المجيد بوزبيد"، حيث عرف الحفل حضور أعضاء من مجلس الأمة وعدد من الوزراء على غرار وزير العمل والتشغيل، وزير الصحة وزير الثقافة ووزيرة التربية إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والعسكرية بولاية البليدة.
وفي هذا السياق، رافع مدير المدرسة في كلمته للعناية التي يوليها وزير الداخلية لمصالح الشرطة من خلال دعمها ماديا ومعنويا، بغية الارتقاء بها إلى مصاف الشرطة المتطورة، مشيدا بجهود اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني في سبيل تدعيم الظروف المهنية والاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني، إلى جانب العمل على تطوير المنظومة التكوينية، داعيا بالمناسبة، الطلبة المتخرجين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القانون، واحترام حقوق الإنسان والسهر على أمن المواطن وحماية الممتلكات أثناء تأدية مهامهم.
واختتم حفل التخرج باستعراض تشكيلات للنظام المنظم في مجال التقنيات المهنية للتدخل كانت قمة في التحكم والاحترافية والالتزام، تمثلت في عروض تحاكي الواقع وحالات من الممكن أن تواجه رجل الشرطة أثناء أدائه مهامه اليومية، كما تم فيها تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين.
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جهاز الأمن يتعزز بـ441 ملازم أول متخرج من مدرسة الصومعة
هامل يأمر بتمديد التكوين التدريبي في مدارس الشرطة
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
تعزز جهاز الأمن الوطني، الخميس، بمدرسة الشرطة في الصومعة بـ441 ضابط يمثلون دفعة ملازميبن أوائل للشرطة يتوزع مجملهم على تخصصات الشرطة القضائية والاستعلامات العامة وشرطة الحدود، حيث تلقى عدد من المتخرجين تكوينا عسكريا.
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وقد أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، رفقة اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، الخميس، على حفل تخرج الدفعة الحادية عشرة للملازمين الأوائل للشرطة المتكونة من 441 ملازم أول للشرطة، بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة "عبد المجيد بوزبيد"، حيث عرف الحفل حضور أعضاء من مجلس الأمة وعدد من الوزراء على غرار وزير العمل والتشغيل، وزير الصحة وزير الثقافة ووزيرة التربية إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والعسكرية بولاية البليدة.
وفي هذا السياق، رافع مدير المدرسة في كلمته للعناية التي يوليها وزير الداخلية لمصالح الشرطة من خلال دعمها ماديا ومعنويا، بغية الارتقاء بها إلى مصاف الشرطة المتطورة، مشيدا بجهود اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني في سبيل تدعيم الظروف المهنية والاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني، إلى جانب العمل على تطوير المنظومة التكوينية، داعيا بالمناسبة، الطلبة المتخرجين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القانون، واحترام حقوق الإنسان والسهر على أمن المواطن وحماية الممتلكات أثناء تأدية مهامهم.
واختتم حفل التخرج باستعراض تشكيلات للنظام المنظم في مجال التقنيات المهنية للتدخل كانت قمة في التحكم والاحترافية والالتزام، تمثلت في عروض تحاكي الواقع وحالات من الممكن أن تواجه رجل الشرطة أثناء أدائه مهامه اليومية، كما تم فيها تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين.