مدد متعامل الهاتف النقال "أوريدو" آجال تسليم الأعمال الصحفية المشاركة في الطبعة الحادية عشرة من مسابقة نجمة الإعلام "ميديا ستار" إلى غاية يوم الخميس المقبل المصادف للـ18 من شهر ماي الجاري.
وحسب المتعامل، وبطلب من الصحفيين تم تمديد آجال إيداع الأعمال المشاركة في مسابقة نجمة الإعلام إلى غاية يوم الخميس المقبل ويتعلق الأمر بالأعمال المنشورة أو التي تم بثها إلى غاية 11 ماي الجاري، والتي ترتبط بموضوع تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاتصال الرقمي.
هذا وتعد هذه المرة الثانية التي تمدد فيها آجال المسابقة استجابة لطلب الصحفيين، فيما يتعلق بالطبعة الـ11، حيث سبق أن مددت من 22 أفريل إلى 11 ماي، ثم هذه المرة مددت آجال الإيداع إلى 18 ماي لتمكين أولئك الذين لم يتسن لهم الوقت لتسليم أعمالهم المنشورة.
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1"ميديا ستار" تمدّد آجال إيداع الأعمال المشاركة إلى 18 ماي
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"ميديا ستار" تمدّد آجال إيداع الأعمال المشاركة إلى 18 ماي
إيمان. ك
مدد متعامل الهاتف النقال "أوريدو" آجال تسليم الأعمال الصحفية المشاركة في الطبعة الحادية عشرة من مسابقة نجمة الإعلام "ميديا ستار" إلى غاية يوم الخميس المقبل المصادف للـ18 من شهر ماي الجاري.
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وحسب المتعامل، وبطلب من الصحفيين تم تمديد آجال إيداع الأعمال المشاركة في مسابقة نجمة الإعلام إلى غاية يوم الخميس المقبل ويتعلق الأمر بالأعمال المنشورة أو التي تم بثها إلى غاية 11 ماي الجاري، والتي ترتبط بموضوع تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاتصال الرقمي.
هذا وتعد هذه المرة الثانية التي تمدد فيها آجال المسابقة استجابة لطلب الصحفيين، فيما يتعلق بالطبعة الـ11، حيث سبق أن مددت من 22 أفريل إلى 11 ماي، ثم هذه المرة مددت آجال الإيداع إلى 18 ماي لتمكين أولئك الذين لم يتسن لهم الوقت لتسليم أعمالهم المنشورة.