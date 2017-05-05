‏"الكناس" في وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل

قرر المكتب‎ ‎الوطني‎ ‎للمجلس‎ ‎الوطني‎ ‎لأساتذة‎ ‎التعليم‎ ‎العالي "كناس" الخروج في وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مقر وزارة ‏العمل والضمان الاجتماعي، سيشارك فيها ممثلو 45 فرعا نقابيا عبر الوطن.‏

وجاء في بيان نقابة الكناس، أن المكتب الوطني للنقابة أشعر وزارة‎ ‎العمل،‎ ‎بالوقفة‎ ‎منذ‎ ‎أكثر‎ ‎من‎ ‎أسبوع، غير ‏أنه لم يتلق ردا لحل القضية بشكل ودي أو دعوة إلى عقد جلسة تحاور مع ممثلي وزارة العمل، ‏لإيجاد‎ ‎حلول‎ ‎واقعية‎ ‎وموضوعية‎ ‎لهذا الإشكال‎ ‎الذي‎ ‎صنعه تهاون‎ ‎بعض المسؤولين‎ ‎داخل‎ ‎وزارة‎ ‎العمل.‏

‎ ‎ودعا المكتب الوطني إلى عقد مجلس وطني استثنائي على هامش‎ ‎هذه‎ ‎الوقفة‎ ‎الاحتجاجية، ‏من‎ ‎أجل‎ ‎بحث‎ ‎تبني‎ ‎مواقف‎ ‎قوية، وحاسمة، مصرّين على إيجاد حل عاجل للمسألة وعدم السكوت عن التلاعب ‏بمصير‎ ‎نقابة‎ ‎تمثل‎ ‎نخبة‎ ‎الأمة‎.‎

‏ ومعلوم أن نقابة "الكناس" تنتظر منذ أزيد من خمسة أشهر التأشير على ملف المؤتمر الخامس الذي انعقد بتاريخ 9 ‏ديسمبر 2016، في قسنطينة، غير أن وزارة العمل لم ترسل الإخطار بخصوص المؤتمر إلى وزارة التعليم العالي رغم ‏المراسلات المتكررة للكناس، سواء بواسطة المكتب الوطني أم المحامي المكلف بالقضية، وهو ما جعل المجلس عاجزا عن ‏أداء دوره النقابي.‏