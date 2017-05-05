قرر المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" الخروج في وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، سيشارك فيها ممثلو 45 فرعا نقابيا عبر الوطن.
وجاء في بيان نقابة الكناس، أن المكتب الوطني للنقابة أشعر وزارة العمل، بالوقفة منذ أكثر من أسبوع، غير أنه لم يتلق ردا لحل القضية بشكل ودي أو دعوة إلى عقد جلسة تحاور مع ممثلي وزارة العمل، لإيجاد حلول واقعية وموضوعية لهذا الإشكال الذي صنعه تهاون بعض المسؤولين داخل وزارة العمل.
ودعا المكتب الوطني إلى عقد مجلس وطني استثنائي على هامش هذه الوقفة الاحتجاجية، من أجل بحث تبني مواقف قوية، وحاسمة، مصرّين على إيجاد حل عاجل للمسألة وعدم السكوت عن التلاعب بمصير نقابة تمثل نخبة الأمة.
ومعلوم أن نقابة "الكناس" تنتظر منذ أزيد من خمسة أشهر التأشير على ملف المؤتمر الخامس الذي انعقد بتاريخ 9 ديسمبر 2016، في قسنطينة، غير أن وزارة العمل لم ترسل الإخطار بخصوص المؤتمر إلى وزارة التعليم العالي رغم المراسلات المتكررة للكناس، سواء بواسطة المكتب الوطني أم المحامي المكلف بالقضية، وهو ما جعل المجلس عاجزا عن أداء دوره النقابي.
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"الكناس" في وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
قرر المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" الخروج في وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، سيشارك فيها ممثلو 45 فرعا نقابيا عبر الوطن.
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وجاء في بيان نقابة الكناس، أن المكتب الوطني للنقابة أشعر وزارة العمل، بالوقفة منذ أكثر من أسبوع، غير أنه لم يتلق ردا لحل القضية بشكل ودي أو دعوة إلى عقد جلسة تحاور مع ممثلي وزارة العمل، لإيجاد حلول واقعية وموضوعية لهذا الإشكال الذي صنعه تهاون بعض المسؤولين داخل وزارة العمل.
ودعا المكتب الوطني إلى عقد مجلس وطني استثنائي على هامش هذه الوقفة الاحتجاجية، من أجل بحث تبني مواقف قوية، وحاسمة، مصرّين على إيجاد حل عاجل للمسألة وعدم السكوت عن التلاعب بمصير نقابة تمثل نخبة الأمة.
ومعلوم أن نقابة "الكناس" تنتظر منذ أزيد من خمسة أشهر التأشير على ملف المؤتمر الخامس الذي انعقد بتاريخ 9 ديسمبر 2016، في قسنطينة، غير أن وزارة العمل لم ترسل الإخطار بخصوص المؤتمر إلى وزارة التعليم العالي رغم المراسلات المتكررة للكناس، سواء بواسطة المكتب الوطني أم المحامي المكلف بالقضية، وهو ما جعل المجلس عاجزا عن أداء دوره النقابي.