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المغرب يزعم تعرضه لتحرشات يومية ويتحامل مجددا:
"قررنا التصدي الحازم لاستفزازات الجزائر"!
قالت الحكومة المغربية، إنها قررت التصدي لأي استفزاز يمكن أن تتعرض له المملكة بخصوص قضية الصحراء، وذلك بالتزامن مع زعمت أنها "تحرشات تتعرض لها يوميا من طرف الجارة الشرقية".
وعاد المخزن إلى "لغة الوعيد" التي ستخدمها في حق الجزائر، حيث قال على لسان الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس، إن "وضع المغرب في ما يتعلق بالقضية الوطنية هو وضع هجومي تقدمي مبادر"، مؤكدا أن كل ذلك يأتي "في إطار سياسة الحزم التي يقودها الملك محمد السادس".
وفي هذا الصدد قال الخلفي إن "التطورات الأخيرة التي يعرف النزاع حول الصحراء، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي الصادر أبريل المنصرم، وكذا تقرير الأمين العام الذي يدعو الجزائر والبوليساريو إلى حل النزاع، جعلت النزاع إقليميا وليس ثنائيا، وهو تحول دال"، مشيرا إلى أن "الإحالة على ضرورة العمل بالواقعية، التي جاءت بعد 2006، تحيل بشكل مباشر على مقترح الحكم الذاتي".
وحمل كلام المتحدث باسم الحكومة المغربية، أكاذيب بالجملة، لاسيما ما تعلق بعدد الدول التي تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية كدولة مكتملة الأركان، وهذا الأمر يشمل أمريكا اللاتينية، وإفريقيا كلها باستثناء 5 دول، وزعم "نحن إزاء عناصر ملموسة، ومسار سحب الاعتراف بالبوليساريو سيتواصل، واليوم هناك 37 دولة، منها 18 على مستوى إفريقيا، تعترف بالكيان الوهمي، بعدما كان العدد حوالي ثمانين"، وأشار الخلفي، "الإطار العام هو سياسة الحزم التي تقوم على أنه ليس هناك كرسي فارغ"، مدعيا أن "أي مَس بالمغرب سيلقى الرد"، وزاد: "وهذا الحزم سيتواصل بقيادة الملك، وكذلك تعبئة الحكومة".
الخلفي تحدث عن أزمة الكركرات في الحدود المغربية الموريتانية فقال "أكدت أن هناك هزيمة نكراء لخصوم الوحدة الترابية على مستوى مجلس الأمن"، مضيفا: "أي استفزاز سنتصدى له، وهذا خط موجه، لأن قضية الصحراء جامعة للمغاربة والمسؤولية ليست عادية".
ويعمل الغرب الذي يعيش ظروفا داخلية صعبة، تصدير مشاكله إلى الجزائر عبر سياسة "خلق التوتر" وهو اللفظ الذي استعملته مصالح الوزير رمطان لعمامرة أثناء استدعائها لسفير الرباط، على خلفية الأكاذيب التي أطلقتها بلاده، من أن الجزائر قد قامت بطرد 54 لاجئا سوريا إلى التراب الغربي، وهي المعلومات التي نفتها الجزائر ودحضتها من خلال تقارير رسمية تؤكد أن السلطات المغربية، وعلى مرتين هي من قامت بطرد عشرات اللاجئين السوريين إلى التراب الجزائر في الأيام القليلة الماضية.
02017/05/12 على 21:291
على الصحراويين العودة للسلاح و تعليمه الأدب الذي يستحقه ؛فرنسا هي من تأكل الشوك بأسنان هذا الأبله و هي من تستفيد من سرقة فوسفاط الصحراويين و تقتسم عائداته بين الإيليزي و قصر هذا اليهودي المسمى ملك ،أما الجزائر فالشعب الجزائري لم يكن يكترث بهذا البلد التافه أما الأن فندعو بداية لبناء سور مكهرب لمنع دخول مخدراته ثم قطع العلاقات و طرد رعاياه الذين تكاثروا عندنا ثم بعد ذلك نمر لخطوة أخرى و يبدو أنه حان الوقت لنخرج لتأديبه نحن أبناء الشعب على المخدرات و التطاول يومياً على أسياده ؛ حقير و جبان
العباسي - الجزائر ارض الل2017/05/12 على 21:372
المخرب تبلعت عليه والاخيره تصريح السفيره الامريكيه ان امريكا ستجعل من منطقة البيض كليفورنيا الجزائر لم يستسغها والله بوتفليقه والدبلوماسيه الجزائريه خلت المنتفخ ياخد الصور مع الكلاب حشاكم وصل السيل الزبى الله غالب هههههههههههههههه
توسع لا ينتهي2017/05/12 على 21:453
تاريخ المخزن حافل بالطمع في أراضي الغير كلما رحل الاستعمار من بلد إلا وصار هدفا لتوسعه شرقا وجنوبا فموريتانيا كان يدعي أنها له حين استقلت سنة 1960 وظل يطالب بها حتى أجبره المرحوم هواري بومدين حينما كانت ديبلوماسيتنا أنشط مما هي الآن على الاعتراف بها كدولة سنة 1969 وما زال هناك الراديكاليين الذين يرددون هذا مثل حميد شباط الاستقلالي الذي كاد أن يفجر أزمة العام الماضي بتجديده المطالبة بأراضي موريتانيا كجزء من المغرب الذي يمتد حسبه جنوبا إلى نهر السنغال وهو ما أثار حفيظة الأشقاء الموريتانيين ثانية.
SBA2017/05/12 على 21:524
تحيى جمهورية الريف حرة مستقلة ابناء عبد الكريم الخطابي و الجمهورية الصحراوية
توسع لا ينتهي2017/05/12 على 21:535
وعند استقلال الجزائر طالب بشرقها مدعيا أنها تم بترها الاستعمار من مملكته ولأنه يخشى الاستعمار الغربي (كما هو الحال الآن مع إسبانيا وبهدلته يوم حاول استرجاع صخرة ليلى أو برسيل) انتظر خروج فرنسا سنة 1963 وانقض على بلدنا يومها قال المرحوم بن بلة "خوتنا حقرونا" والصرخة لها أكثر من دلالة لأن "خوتنا" يخافون المستعمر الفرنسي والإسباني وينتظرون كالعقاب رحيله لينقضوا على الفريسة الضعيفة بحكم استنزاف المستعمر لقواها وهو ما سيحصل سنة 1975 مع الصحراء الغربية واتفاقية مدريد التي ضرب بها عرض الحائط بعدها.
توسع لا ينتهي2017/05/12 على 21:536
الصورة المنشورة للملك هي صورة وهو شاب الآن أصبح عبارة عن برميل كِبُرٌ ورياء وكذب وبهتان، إذا كان المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها فلماذا يخشى جلالته استفتاء "مواطنيه" في الأقاليم الجنوبية "المتشبثين" بمغربيتهم حسب زعمه؟ أليس رفض الاستفتاء دليل ثاني على أن الصحراء الغربية لأهلها دون غيرهم بعد الدليل الأول وهو اقتسامها سنة 1975 ولمدة 4 سنوات مع موريتانيا مختار ولد دادة؟ فكيف لوحدة المغرب المقدسة أن يتنازل فيها الملك عن النصف لغيره وعندما يخرج منها ذلك الغير ويعترف أنها ليست له يجتاحها المخزن؟
العباسي - الجزائر ارض الل2017/05/12 على 21:557
اصلا المتخلف عفوا الخلفي هادا من حزب العدالة والتنمية وهاد الحزب مثل الخبز المبلله الهشه راه على سبه وحافة الجرف اكيد يخرج خرجات جزافيه هاكدا ليحافض على ماء الوجه ويفرح بيه المنتفخ واش من سياسة الحزم اخد الصور مع الكلاب و موميسات عرايا في ارصفة اوربا و امريكا مثل ما يقول المصريين اخسسسس
طارق - سطات / المغرب2017/05/12 على 22:158
((.....الخلفي تحدث عن أزمة الكركرات في الحدود المغربية الموريتانية...... )) شهد شاهد من أهلها
omar dz2017/05/12 على 22:159
فيهم غير اللسان طويل اخرتها موريطانيا اعتقلت14 عسكري مروكي في الكويرة اللي دائما يكذب عليهم صاحب الدجاجة ويقول من طنجة الى الكويرة والحقيقة بانها موريطانية قبل كذالك جزيرة ليلى وين لعسكر المروكي قعد ساعة وهرب والكركرات وين العسكر المروكي دخلها ومن شهد الجنود البوليزاريو هرب وطلب النجدة من الامم المتحدة .وتتولى الهزائم كذالك في افريقيا الوسط من جماعة لثماني اشخاص قتلوا وجرحوا 10عساكر مروكي ==حتى اذا حبيت تشاهد ميكي روح شوف عسكر مروكي===.الجزائر كبيرة عليكم وكن تحب 24 ساعة نحرركم من هوبل6
أمير - algeria2017/05/12 على 22:1510
على قدر اللكمات التي يتلقاها النظام المخربي بأتي الإحساس بالألم و المرارة و من ثم الصراخ و التوجع كالمرأة الحامل ، هكذا عودنا هذا النظام المافوي الفاشل . كان يظن أنه بأسلوبه الصبياني الطائش و رعونته التي مزقت الشعب المغربي المسكين الذي يستصرخ العالم عاليا لإنقاده من هذا المعتوه الذي كثرت أوجاعه شمالا في الريف الأشم و في الجنوب الشرقي لدى الأمازيغ الأحرار الراغبين في الانفصال و التحرر من قبضة معتوهين لا قبل لهم بالسياسة و لا بالحرب التي ترعبهم
هذه بداية النهاية لنظام المخنز و بالله المستعان
مملكة تفريخ الارهاب - SoloDZ2017/05/12 على 22:1611
هذا هو التعنت الذي كان منتظرا عبارة عن ورقة وحيدة متبقية للاحتلال للهروب الى الامام من القرار الاممي الاخير والذي جاء مناصرا للقضية الصحراوية وتصريحات الناطق بسم حكومة العلويين ليس اكثر من قرص مشروخ مكرر موجه للاستهلاك الداخلي من اجل استمرار حركية التضليل التي يقوم بها اشباه محللي القصر تصريحات يميزها التناقض والكذب والاوهام عن ثنائي النزاع وخزعبلة الحكم الذاتي امام قرارات إلزامية التفاوض وتقرير مصير الشعب الصحراوي..الخ وما شد انتباهي هو هذا الإعتراف (كل دول المنطقة عرفت الارهاب إلا المغرب) هههه
بوكوحرام - الجزائر2017/05/12 على 22:2012
ايها الراكعون لغير الله ..لعنة الله عليكم الى يوم الدين ...اتركعون لخنزير يشبه البشر .. تبا لكم .. حرروا سبتة ومليلية ان كنتم عباد ....
Ahmed DerMann - Germany2017/05/12 على 22:2013
سبقك بها عكاشة ! نحن قررنا قبلك ...نحن الجزائر عندك تغلط ....