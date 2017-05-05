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بعد حملة التهكم التي شنتها مواقع التواصل الاجتماعي..
القنوات التلفزيونية تسخر من إضراب "كوفيرطة النمر"!
تحوّل موضوع الإضراب الذي يقوم به زعيم الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي رفقة خالد بونجمة سخرية الكثير من القنوات التلفزيونية زيادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الكثير من الصحفيين والإعلاميين تلك الخرجة التي يقوم بها تواتي وبعض رفاقه خصوصا بعدما بات الإضراب يعبر عن الحاجة لتحقيق مصلحة شخصية وليس مصلحة الشعب عموما !
موضوع "كوفيرطة النمر" التي يستعملها تواتي في الإضراب، فجرت أستوديو برنامج "شارع الصحافة" على الشروق نيوز، خصوصا بعدما عبر الصحفي كمال زايت، عن صدمته من تلك المناظر لـ"رجال ممددين على الأرض بحثا عن مقعد في البرلمان"، قائلا إن تلك الصور تعبر عن الواقع البائس الذي تعيشه البلاد "وهي ذات الصور التي دفعت ربما الجزائريين إلى الانشغال بصور الديمقراطية القادمة من فرنسا عقب الانتخابات التي أوصلت مانويل ماكرون لقصر الاليزيه"!
من جهتها، انتقدت قناة "دزاير نيوز" وفي تقرير لها عبر نشرة الأخبار، قرار الإضراب واتهمت موسى تواتي ومن معه بشن الاحتجاج "من أجل الدفاع عن المصلحة الخاصة وليس مصلحة الشعب"، حيث لم نسمع يوما بأحد هؤلاء السياسيين وهو يقوم بإضراب احتجاجا على قانون ضد المصلحة العامة أو قرار سياسي يضر المواطنين !
الأمر ذاته تبنته قناة "البلاد" في نشرتها لدى تغطية خبر الإضراب، حيث ركزت على الصور الكثيرة التي باتت تملأ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي أظهرت سخرية الفايسبوكيين الشباب من "كوفيرطة النمر" التي يستعملها تواتي في الإضراب، ناهيك عن صورة خالد بونجمة وهو يتدثر بالعلم الوطني في سبيل استرجاع المقاعد التي قال إنها سلبت منه في التشريعيات الماضية !
zahro - setif2017/05/12 على 20:141
TGOULHOM MZIYDINE hhhhhhhhh
البشير بوكثير2017/05/12 على 20:152
شتّان بين إضراب الأمعاء الخاوية وإضراب العروش الهاوية.
المضربون عن الطعام يعودون هذه الأيام وكأنّي بهم في حمّام عمّي بوعلام.. يقودهم طبعا بونجمة الضرغام وسي تواتي الهمام !
اللهمّ لاشماتة ..
حيطيست2017/05/12 على 20:173
هذا جزاء الشياتين الذين يلعقون الاحذية ولا يبحثون الا على المصلحة الخاصة ان شاء الله الدور القادم سيكون على *بن حمو*غول *وساحلي *وما ذلك على الله بعزيز *
02017/05/12 على 20:194
يجب على القائمين بشؤون البلد الغاء تراخيص تكوين هذين الحزبين لا توجد لهم قاعدة نضالية و لا برامج و لا قاعدة شعبية فهم صفر اليدين موجودين الا للتشويش و تشتيت الاصوات و pantouflage des militants qui non pas trouves leurs place dans d autre partiلذا يجب مراجعة قانون انشاء الجمعيات السياسية بشروط مشددة هل بفعلتهم هذه يعتبرون رجال سياسية لبناء دولة شيء مؤسف و مخزي رئيس حزب ممدد على الارض و كأنه يحتضر رحوا الله لا تربحكم و لا تربح الذي اعطاكم رخصة حزب درتونا الضحك و التشفي
ASEF - HONA2017/05/12 على 20:395
سي نورمال راحت 40 مليون وامتيازات لا تعد و لا تحصى لماذا لم يضربو يوم ضربونا بكانون المالية 2017 لو فعلو لوجدو اليوم الشعب معهم