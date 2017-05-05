بعد حملة التهكم التي شنتها مواقع التواصل الاجتماعي.. القنوات التلفزيونية تسخر من إضراب "كوفيرطة النمر"!

تحوّل موضوع الإضراب الذي يقوم به زعيم الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي رفقة خالد بونجمة سخرية الكثير من القنوات التلفزيونية زيادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الكثير من الصحفيين والإعلاميين تلك الخرجة التي يقوم بها تواتي وبعض رفاقه خصوصا بعدما بات الإضراب يعبر عن الحاجة لتحقيق مصلحة شخصية وليس مصلحة الشعب عموما !

موضوع "كوفيرطة النمر" التي يستعملها تواتي في الإضراب، فجرت أستوديو برنامج "شارع الصحافة" على الشروق نيوز، خصوصا بعدما عبر الصحفي كمال زايت، عن صدمته من تلك المناظر لـ"رجال ممددين على الأرض بحثا عن مقعد في البرلمان"، قائلا إن تلك الصور تعبر عن الواقع البائس الذي تعيشه البلاد "وهي ذات الصور التي دفعت ربما الجزائريين إلى الانشغال بصور الديمقراطية القادمة من فرنسا عقب الانتخابات التي أوصلت مانويل ماكرون لقصر الاليزيه"!

من جهتها، انتقدت قناة "دزاير نيوز" وفي تقرير لها عبر نشرة الأخبار، قرار الإضراب واتهمت موسى تواتي ومن معه بشن الاحتجاج "من أجل الدفاع عن المصلحة الخاصة وليس مصلحة الشعب"، حيث لم نسمع يوما بأحد هؤلاء السياسيين وهو يقوم بإضراب احتجاجا على قانون ضد المصلحة العامة أو قرار سياسي يضر المواطنين !

الأمر ذاته تبنته قناة "البلاد" في نشرتها لدى تغطية خبر الإضراب، حيث ركزت على الصور الكثيرة التي باتت تملأ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي أظهرت سخرية الفايسبوكيين الشباب من "كوفيرطة النمر" التي يستعملها تواتي في الإضراب، ناهيك عن صورة خالد بونجمة وهو يتدثر بالعلم الوطني في سبيل استرجاع المقاعد التي قال إنها سلبت منه في التشريعيات الماضية !