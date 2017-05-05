مدرسة بالرويبة خاصة بالتعليم والتكوين فنانون وأكاديميون يطلقون "جمهورية الفنون"..

تفتتح بالرويبة، السبت، مدرسة "جمهورية الفنون" أبوابها للفاعلين في المجال الفني، وهي مدرسة خاصة بتعليم الفن وتكوين الفنانين في شتى الميادين على غرار الرسم، الرقص، الموسيقى، النحت، التصوير الفوتوغرافي.. وغيرها.

وحسب "بيان" تملك "الشروق" نسخة منه، فإنّ الدراسة في هذه المدرسة محددة في دورتين ومستويات عدّة تكون وفق الحاجة التي يتطلبها كل تخصص، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وتضمن المدرسة برنامجا على المقاس بمعنى يراعي مختلف الشرائح والأذواق، كما يراعي الأطفال المعاقين..، حيث يكون بإشراف أساتذة على أعلى مستوى وذو سمعة وطنية ودولية، ومختصين سواء في الشق النظري أو التطبيقي، ويرافقهم طاقم مهم.

ويشير "البيان" أنّ الطلبة والراغبين في الدراسة ستتاح لهم فرصة التأطير بكافة الإمكانيات المادية والمعنوية من أجل تحقيق الإبداع وتطوير الكفاءات والمهارات، وكذا بهدف الاستثمار في المعارض المتعلقة بإبداعاتهم، فضلا عن تنظيم لقاءات وندوات ومحاضرات وورش فنية تطبيقية يشرف عليها مؤطرون محاضرون من الجزائر ودول أجنبية.

ويؤكد "البيان" أنّه بصفة يومية يلتقي الطلبة خبراء تقنيين يشرفون على تطوير المشاريع الإبداعية الفردية والجماعية التي ينجزها الطلبة، كما برنامج "جمهورية الفن" يشجع الاستمرارية لبلوغ الأهداف المسطرة، إضافة إلى السعي نحو تطوير القدرات الفردية لكل طالب وكل مبدع، حيث تقوم هذه المشاريع وفق "البيان" على رؤية عالمية، ونظرة خاصة إلى التكوين والتعبير عن القضايا عن طريق الفن، كما أنّ المدرسة تضع نصب أعينها أو تركز على التكوين الفني الجيد، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

وتضم "جمهورية الفنون" طاقما معتبرا يكونه أستاذة وخبراء في البيداغوجيا والموسيقى والرسم ..وغيره من الفنون، منهم محمد مهناك أستاذ البيداغوحيا، محمد شيهادي، لطفي سعيدي، رفيق صاحبي، نبيل بلغالم، سعيدة نايت بودة، بن حوا خيرة، سارة غوام "أستاذة كوريغرافيا ورقص معاصر"، مريم آيت الحارة "أستاذة فيولون"، شكيب بوزيدي "أستاذة آلة القومبري"، نجيب غمورة "مكلف بالورشات وموسيقى الجاز".. وغيرهم.