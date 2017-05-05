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في عملية مازالت متواصلة
القضاء على 5 إرهابيين بعين الدفلى
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أن قوات الجيش قضت على خمسة إرهابيين واسترجعت أسلحتهم في كمين بمنطقة العبادية بعين الدفلى في عملية مازالت متواصلة.
وأكد بيان للوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث و تمشيط، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بعد ظهراليوم 12 ماي 2017، على أربعة إرهابيين واسترجعت أربع مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة و أغراض أخرى بمنطقة واد الكبير بلدية العناب، دائرة العبادية ولاية عين الدفلى/ن.ع1".
وأضاف "تأتي هده العملية النوعية مواصلة للعملية التي تم على إثرها القضاء على إرهابي وإسترجاع 01 مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف صبيحة اليوم إثر كمين بنفس المنطقة لترتفع الحصيلة المؤقتة إلى 05 إرهابيين مقضي عليهم وإسترجاع 05 أسلحة رشاشة من نوع كلاشنيكوف. العملية لا تزال متواصلة".
وأكدت الوزارة أن "هذه النتائج المسجلة تؤكد جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب والبحث عن بقايا الفلول الارهابية والقضاء على المجرمين عبر كافة ربوع الوطن".
كمال -عين الحجر -( البويرة )2017/05/12 على 20:391
هذا هو الصنف الذي يمثل الشعب الجزائري ليس البرلماني الذي ينام في بيته بالرفاهية و يصبح يتكسل علي الشعب،هذا هو الصنف لذي يستهل 40 مليون في الشهر لأنه ينام في الغابة في ربعة فصول وبينه وبين الموت شعرة فقط ،الهم احمي الجنود و الدرك و الشرطة الهم احمي الجزائر من الخبث و الخبثاء.