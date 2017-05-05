توقيف 3 طلبة جامعيين يروجون المخدرات ببابا حسن

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس النافذ لعامين، ضد 3 طلبة جامعيين و100 ألف دج غرامة لارتكابهم جنحة حيازة المخدرات بغرض الترويج. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابساتها بدأت عندما أوقف شابان على متن سيارة في حاجز أمني وبعد تفتيشها عثر داخل غلاف علبة السرعة على 9 غرامات من القنب الهندي.

وبينت التحريات أن الشابين كانا يجربانها بعد أن قررا شراءها من مالكها المتهم الأول، على إثرها تم القبض على هذا الأخير بحوزته مبلغ 6000 دج، واعترف أنه مدمن ومتعود على شراء المخدرات من المتهم الثاني الذي تم توقيفه من خلال كمين نصب له حيث اتصل به المتهم الأول وطلب منه إحضار كمية من المخدرات له. عندها ذهب إليه رفقة المتهم الثالث وألقي القبض علي المتهمين، حيث ضبط بحوزة الأول مبلغ 5000 دج والثاني سيجارة محشوة من المخدرات. غير أنهم وأمام القاضي الجزائي تراجع المتهم الأول والثاني عن تصريحاتهما وأكد أحدهما أنه مدمن على المخدرات ويوم الوقائع اشترى كمية من القنب بقيمة 6000 دج وسلم نصفها للثاني متفقا معه على تسديد ثمنها لاحقا.