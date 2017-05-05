الدورة الرابعة تستقطب 50 فنانا عربيا وأجنبيا الجزائر حاضرة في "الأيام المتوسطية للفنون البصرية" بتونس

تسجل الجزائر حضورها في فعاليات الدورة الرابعة لـ"الأيام المتوسطية للفنون البصرية" المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة من 14 إلى 20 ماي الجاري بمشاركة 23 بلدا من مختلف القارات.

وتشهد هذه الدورة مشاركة 50 فنانا يمثلون 23 بلدا من بينها الجزائر والهند واسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وفلسطين والعراق فضلا عن مشاركة فنانين من تونس.

وتسعى هذه التظاهرة إلى إحياء الفضاء العام عبر اقتحام الفن والجمال للفضاءات العمومية، بحكم أن الفنانين المشاركين سيقدمون أعمالا فنية في أماكن عامة، وفضلا على ذلك ستقام ورشات في ساحة الفنون وساحة الشهداء وشارع الحبيب بورقيبة بنابل بالتوازي .

وتشهد هذه الدورة إقامة تنصيبة بشاطئ نابل من إنجاز الفنان الإيطالي "ميمو" والتي تحمل اسم"البحر لنا" في إشارة إلى أنّ البحر قاسم مشترك مع الآخر.

ويوجد مثيلات لهذه التنصيبة في العديد من البلدان المتوسطية ليكون التمثال أو التنصيبة جسر للتواصل بين الحضارات، كما سيتم على هامش الأيام برمجة زيارات إلى المعتمديات المتاخمة للحمامات وإنجاز ورشات محورها الفنون وإنجاز أعمال مشتركة، فضلا على حوارات ونقاش حول مستقبل الفنون لتكون التظاهرة فرصة للتلاقي والارتقاء بالفن. يشار أنّ التظاهرة تنظمها جمعية Art Attitude بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل والمركز الثقافي الدولي بالحمامات وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية.