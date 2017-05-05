نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن دبلوماسية كورية شمالية كبيرة مختصة بالشؤون الأمريكية قولها، السبت، إن بيونغ يانغ ستجري حواراً مع الإدارة الأمريكية إذا كانت الظروف مواتية لذلك.
وقالت يونهاب، إن تشوي سون هوي مدير عام شؤون الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكورية الشمالية أدلت بهذا التصريح للصحفيين في بكين لدى توجهها من النرويج عائدة إلى كوريا الشمالية.
وقالت يونهاب، إن تشوي قالت للصحفيين عندما سئلت عما إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سنجري حواراً إذا توافرت الظروف".
وعندما سئلت تشوي عما إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة أيضاً لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة في سول برئاسة الرئيس مون جيه إن قالت "سنرى".
وجاءت تصريحات تشوي وهي عضو مخضرم في فريق التفاوض النووي الكوري الشمالي وسط تصعيد للجهود الدولية للضغط على كوريا الشمالية وتخفيف التوتر بشأن سعيها لحيازة أسلحة نووية.
وكان ترامب قد حذر في أواخر أفريل من أن نشوب "صراع ضخم" مع كوريا الشمالية أمر محتمل ولكنه يفضل التوصل لنتيجة دبلوماسية للنزاع بشأن برامجها النووية والصاروخية.
وقال ترامب فيما بعد، إنه سيكون "شرف له" مقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ظل الظروف المناسبة.
وكانت تشوي تزور النرويج لحضور ما يسمى بمحادثات المسار الثاني مع مسؤولين حكوميين أمريكيين سابقين وذلك وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام يابانية في أحدث حلقة من سلسلة اجتماعات من هذا القبيل.
وقال مصدر مطلع على أحدث اجتماع، إن مسؤولاً واحداً على الأقل من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين شارك ولكن الإدارة الأمريكية لم تشارك.
وقال رئيس كوريا الجنوبية الجديد الذي انتخب الأسبوع الماضي بناء على برنامج يدعو إلى نهج معتدل إزاء كوريا الشمالية، إنه سيكون مستعداً للذهاب إلى بيونغ يانغ في ظل الظروف المواتية وقال إنه لا بد من اللجوء للحوار بالتوازي مع العقوبات لحل المشكلة بشأن أسلحة كوريا الشمالية.
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كوريا الشمالية: سنتحاور مع أمريكا إذا أصبحت الظروف مواتية
رويترز - الشروق أونلاين
نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن دبلوماسية كورية شمالية كبيرة مختصة بالشؤون الأمريكية قولها، السبت، إن بيونغ يانغ ستجري حواراً مع الإدارة الأمريكية إذا كانت الظروف مواتية لذلك.
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وقالت يونهاب، إن تشوي سون هوي مدير عام شؤون الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكورية الشمالية أدلت بهذا التصريح للصحفيين في بكين لدى توجهها من النرويج عائدة إلى كوريا الشمالية.
وقالت يونهاب، إن تشوي قالت للصحفيين عندما سئلت عما إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سنجري حواراً إذا توافرت الظروف".
وعندما سئلت تشوي عما إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة أيضاً لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة في سول برئاسة الرئيس مون جيه إن قالت "سنرى".
وجاءت تصريحات تشوي وهي عضو مخضرم في فريق التفاوض النووي الكوري الشمالي وسط تصعيد للجهود الدولية للضغط على كوريا الشمالية وتخفيف التوتر بشأن سعيها لحيازة أسلحة نووية.
وكان ترامب قد حذر في أواخر أفريل من أن نشوب "صراع ضخم" مع كوريا الشمالية أمر محتمل ولكنه يفضل التوصل لنتيجة دبلوماسية للنزاع بشأن برامجها النووية والصاروخية.
وقال ترامب فيما بعد، إنه سيكون "شرف له" مقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ظل الظروف المناسبة.
وكانت تشوي تزور النرويج لحضور ما يسمى بمحادثات المسار الثاني مع مسؤولين حكوميين أمريكيين سابقين وذلك وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام يابانية في أحدث حلقة من سلسلة اجتماعات من هذا القبيل.
وقال مصدر مطلع على أحدث اجتماع، إن مسؤولاً واحداً على الأقل من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين شارك ولكن الإدارة الأمريكية لم تشارك.
وقال رئيس كوريا الجنوبية الجديد الذي انتخب الأسبوع الماضي بناء على برنامج يدعو إلى نهج معتدل إزاء كوريا الشمالية، إنه سيكون مستعداً للذهاب إلى بيونغ يانغ في ظل الظروف المواتية وقال إنه لا بد من اللجوء للحوار بالتوازي مع العقوبات لحل المشكلة بشأن أسلحة كوريا الشمالية.