تحت شعار: "عيوننا على داء السكري" قرية طبية لمرضى داء السكري بالمدية

تنظم مديرية الصحة والسكان لولاية المدية، بالتنسيق مع ولاية المدية، تظاهرة طبية، تتمثل في تنصيب قرية لداء مرضى السكري ابتداء من يوم السبت 13/05/2017 إلى غاية 22/05/2017 بملعب سي حمدان بلدية المدية.

ويؤطر هذه التظاهرة أطباء مختصون في أمراض السكري، وأمراض القلب، وأمراض العيون، ومختصون في علم النفس، وهذا للكشف المبكر والعلاج لداء السكري، ومختصون في التغذية، مع توفير التجهيزات الطبية الحديثة من أجهزة المخابر، وأجهزة التشخيص الطبي في اختصاص أمراض العيون، والقلب، والكلى.

كما تشتمل هذه القرية الطبية على جناحين، الجناح الأول مخصص للكشف عن داء السكري للمواطنين، أما الجناح الثاني فيخصص للمتابعة الطبية المختصة للأعراض الجانبية لداء السكري. وطيلة أيام هذه التظاهرة، حسب تصريح السيد "شاقوري محمد"، مدير الصحة والسكان بالمدية، فإنه تم توفير وتسخير الإمكانيات لاستقبال المواطنين يوميا لقرابة 1000 شخص.